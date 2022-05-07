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Sınırda TIR krizi! Kendi plakasına öncelik veriyor! Kuyruğun sonu gözükmüyor…

07.05.2022 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Kafkaslar ve Orta Asya'ya açılan en önemli kapılarından olan Sarp Sınır Kapısı'nda uzun tır kuyrukları oluştu. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ise uzun kuyruğun Gürcistan’ın keyfi uygulamasından kaynaklandığını söyledi. Akyürek, Gürcistan'ın Türk plakalı TIR'ları bekletip Gürcü plakalı TIR'ların geçişlerine izin verdiğini dile getirdi.

Sınırda TIR krizi! Kendi plakasına öncelik veriyor! Kuyruğun sonu gözükmüyor…

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere taşımak için yola çıkarak Sarp Sınır Kapısı'na gelen tırlar bölgede yoğunluğa neden oldu. Tır şoförleri, bölgedeki parkların dolması nedeniyle Sarp Sınır Kapısı'ndan başlayarak Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçe güzergahındaki Karadeniz Sahil Yolu'nun emniyet şeridine park ederek sıralarını bekliyor. Geçiş belgesinin yanı sıra yaşanan yoğunluk nedeniyle de geçiş sırası bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, yaklaşık 8 kilometreye ulaştı.

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CHP’Lİ MİLLETVEKİLİ TIR ŞOFÖRLERİ İLE GÖRÜŞTÜ

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ile bölgeye gelerek tır şoförleri ile görüştü, sorunları dinledi. Bayraktutan, daha sonra gazetecilere, Mecliste gündeme getirmek için ilçede lojistik sektörünün temsilcileri ve tır şoförleri ile bir araya geldiklerini söyledi.

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Alana gelince sorunların ne kadar çarpıcı olduğunu gördüğünü vurgulayan Bayraktutan, "Sadece Hopa ve Arhavi'de 5 gündür ilkel, zor koşullarda ihtiyaçlarını karşılayamayan nakliyeci esnafı gördük. Buradan bir kez daha kamuoyuna, sayın bakanlara, hükümet yetkililerine sesleniyorum, burada büyük bir sorun var, günlerdir tırlarda yatan şoför esnafımız var. Bu sorunu çözelim." dedi.

Bayraktutan, Gürcistan başta olmak üzere Türk tırlarına yönelik keyfi uygulamalardan kaynaklanan sorunların çözümü için de ilgili ülkelerin büyükelçileriyle görüşeceğini dile getirdi. Akyürek ise ihracatın artmasıyla nakliyecilerin sorunlarının da arttığına dikkati çekti.

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İRAN GÜMTÜK KAPISININ KAPALI OLMASI ETKİLİYOR

Son aylarda Sarp Sınır Kapısı'nda eskiye oranla ciddi bir yoğunluk yaşandığının altını çizen Akyürek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bunun nedeni uzun süredir İran-Türkmenistan Lütfü Abat Gümrük Kapısı'nın kapalı olması. İran üzerinden Türkiye Cumhuriyetlerine giden araçların Sarp Kara Hudut Kapısına yönelmiş olmaları bu aradaki yoğunluğu arttırdı. Bu konuyu Ticaret Bakanımıza aktardık. Hükümetler arası görüşmelerle bu sorunun çözüleceğine ve çözüldüğünde de bu kuyrukların ortadan kalkacağına inanıyoruz."

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Akyürek, Türkiye-Gürcistan arasındaki Türk Gözü Gümrük Kapısı'nın yeniden inşaatı nedeniyle 25 Nisan-25 Mayıs tarihleri arasında kapalı olmasının da Sarp Sınır Kapısı'ndaki araç ve tır yoğunluğunu artırdığına işaret etti.

İkinci sorunun ise nakliyecilere Gürcistan'da uygulanan çifte standart olduğunu belirten Akyürek, "Gürcistan öncelikle kendi araçlarına yol veriyor. Başta Türkler olmak üzere yabancı uyruklu tırları, tır parklarında, çevre yollarında bekletiyor. Bu da bir mağduriyet oluşturuyor. Bu da rekabetimizi ve ticaretimizi olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

Akyürek, sorunların çözümü için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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