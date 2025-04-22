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'Sinyal veriyor' Zirai don fiyatları uçurdu! Serbest piyasada 185 TL'ye yükseldi

22.04.2025 09:26
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Son dönemde Giresun’da yaşanan zirai donun ardından fındık fiyatları serbest piyasada rekor seviyelere ulaştı. Geçtiğimiz haftayı 170 liradan kapatan fındığın kilogram fiyatı, bu hafta 185 liraya yükseldi.

'Sinyal veriyor' Zirai don fiyatları uçurdu! Serbest piyasada 185 TL'ye yükseldi

Giresun’un tarihi fındık pazarı esnaflarından Mustafa Kankaya, yaşanan zirai don felaketinin etkilerinin piyasaya yansımaya başladığını belirtti. Kankaya, "Geçen hafta fındık fiyatı 170 lira civarındaydı. Sahada yapılan zirai don tespit çalışmalarının ardından, Giresun kalite 53 randıman fındığın fiyatı 185 liraya yükseldi. Bu artışın zirai donun etkilerinden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Ayrıca havaların ısınmasıyla birlikte kahverengi kokarca zararlısının da etkilerinin önümüzdeki günlerde hissedileceğini düşünüyoruz. Zarar tespitleri daha net olarak ilerleyen süreçte ortaya çıkacaktır" dedi.

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Zirai donun Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) üzerindeki etkilerine de dikkat çeken Kankaya, TMO’nun stoklarında hızlı bir erime yaşandığını vurguladı.

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"BU DURUM FİYAT GÜNCELLEMESİ SİNYALİ VERİYOR"

Kankaya, "TMO, elindeki fındığı 50 randıman esasına göre kilogramı 125 liradan satışa sunmuştu. Ancak bu fiyata sanayici ve ihracatçıdan beklenen talep gelmemişti. Don afetinin ardından ise TMO’nun satışa sunduğu fındıklara yoğun ilgi oluştu. Daha önce parasını yatıran ve talep edenlerin işlemleri tamamlandı, TMO ise, yeni satışları durdurdu. Bu durum, fiyat güncellemesi sinyali veriyor. Görünen o ki TMO’nun stokları hızla tükenecek ve bu da yeni sezon fındığı için piyasada yer açacaktır" diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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