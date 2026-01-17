FİNANS

Sipariş verirken iki kere düşünün! Kuryeler 3 gün boyunca kontak kapatıyor

Yakıt, vergi ve ekipman giderleri karşısında kazançlarının eridiğini belirten binlerce kurye 18-19-20 Ocak tarihlerinde teslimat yapmama kararı aldı. Kontak kapatma eylemi nedeniyle özellikle büyükşehirlerdeki teslimatlarda aksamalar yaşanabileceği belirtilirken, şirketler cephesinde ise durum farklı. İddialara göre bir kuryenin bonuslarla birlikte aylık brüt kazancının 120 bin lirayı bulduğu öne sürülüyor.

Devrim Karadağ

Pandemiyle birlikte tüm Türkiye'de hayatımıza giren kurye sektöründe kriz büyüyor. Artan kurye sayısı, düşen kazançlar, yılbaşında yapılan ücret düzenlemeleri ve bonus sistemi, sahadaki çalışanları isyan noktasına getirdi.

SÜRDÜRÜLEMEZ HALE GELDİ

Kazançlarının 2025 yılı ile neredeyse aynı seviyede kaldığını iddia eden kuryeler, mesleğin artık sürdürülemez hâle geldiğini ifade ediyor.

KONTAK KAPATIYORLAR

Sektörde yaşananlara dikkat çekmek için kuryeler kontak kapatma kararı aldı. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; söz konusu kontak kapatma eylemi gönüllülük esasına dayanıyor.

TESLİMATLARDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Katılımın yüksek olması durumunda, özellikle büyük şehirlerde teslimatlarda ciddi aksamalar yaşanabileceği öngörülüyor.

Kuryeler ise “Talebimiz net: Paket başı ücretlerin gerçekçi şekilde artırılması, kilometre ücretlerinin sabitlenmesi ve gider yükünün çalışanların üzerinden alınması” diyor.

"AYLIK 120 BİN TL KAZANIYORLAR" İDDİASI

Şirketler cephesinde ise farklı bir tablo çiziliyor. Markalar, 2 kilometre üzerindeki paketlere yüzde 62 oranında zam yapıldığını, haftada ortalama 200 paket dağıtan bir kuryenin bonuslarla birlikte aylık brüt kazancının 120 bin lirayı bulabileceğini öne sürüyor.

Çalışanlara göre ise açıklanan rakamlar pratikte sürdürülebilir değil. Motor, kask, mont gibi ekipmanların yanı sıra Bağ-Kur primi, vergi, muhasebe ücreti, bakım ve onarım masrafları tamamen kuryenin kendi cebinden karşılanıyor.

Günde ortalama 200 kilometre yol yapan bir kuryenin yalnızca yakıt masrafı günlük yaklaşık 370 lirayı buluyor. Paket başı ortalama 70 lira kazanan bir kurye, sadece o günkü benzini karşılayabilmek için en az 6 paket teslim etmek zorunda kalıyor.

