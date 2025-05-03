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Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"

TBMM Başkanvekili ve İstanbul DEM Parti milletvekili Sırrı Süreyya Önder 18 gündür yoğun bakımdaydı. Önder'in bugün çoklu organ yetmezliğinden kaynaklı olarak hayatını kaybettiği açıklandı. Ölümünün ardından Önder'in son röportajında sarfettiği ifadeler gündem oldu. Önder o röportajda, "Sıkıntılı bir hastalık süreciyle uğraşıyorum. Bu menzilin görünmesi demek" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"
Doğukan Akbayır

Aort damarının yırtılması nedeniyle 18 gün önce hastanede tedavi altına alınan Sırrı Süreyya Önder'in durumu bir süre sonra kötüleşmişti. Yoğun bakımda geçen 18 günün ardından Önder'den gelen kötü haber yakınları ve sevenlerini kedere boğdu. Önder'den geriye son röportajında kullandığı cümleler kaldı...

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"BU MENZİLİN GÖZÜKMESİ DEMEK"

Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder röportajının bir bölümünde yaşadığı sağlık sorunlarından da bahsetti.

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Önder'in o anlarda şu ifadelerde bulunmuştu:

"Ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Bu 'Menzilin gözükmesi' demek ufak ufak. Hepimiz ölümlüyüz"

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Önder bu açıklamasından sonra hastaneye kaldırılmış ve 18 günlük ölüm kalım savaşını bugün kaybetmişti.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Sırrı Süreyya Önder DEM Parti
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