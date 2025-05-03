Sırrı Süreyya Önder'den geriye sözler kaldı! Canlı yayında anlatmıştı: "Menzilin gözükmesi demek"

Aort damarının yırtılması nedeniyle 18 gün önce hastanede tedavi altına alınan Sırrı Süreyya Önder'in durumu bir süre sonra kötüleşmişti. Yoğun bakımda geçen 18 günün ardından Önder'den gelen kötü haber yakınları ve sevenlerini kedere boğdu. Önder'den geriye son röportajında kullandığı cümleler kaldı...
Habertürk canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Sırrı Süreyya Önder röportajının bir bölümünde yaşadığı sağlık sorunlarından da bahsetti.
Önder'in o anlarda şu ifadelerde bulunmuştu:
"Ağır hastalık süreci geçirdim, kısmen de geçiriyorum. Hastane servislerinde epey gezdim, dolaştım. Bu 'Menzilin gözükmesi' demek ufak ufak. Hepimiz ölümlüyüz"
Önder bu açıklamasından sonra hastaneye kaldırılmış ve 18 günlük ölüm kalım savaşını bugün kaybetmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum