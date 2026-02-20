FİNANS

‘Sistem hatası’ deyip geçmeyin! 8 bin 500 TL muayene ücreti ödedi: İade edilecek

Özel hastanelerde muayene ücretlerinin yüksek olmasının yanı sıra otopark kullanımı ücreti de talep edilmesi vatandaşın bütçesini zorladığı biliniyor. Bunun yanı sıra bir özel hastanede muayene bedeli olarak 4 bin 151 TL fazla ücret alınması sosyal medyada gündem oldu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Özel hastanede muayene olmak artık neredeyse imkânsız bir hale gelmeye başladı. Özel sağlık sigortası olmayan vatandaşlar ise özel hastanelere biraz daha mesafeli kalıyor. Muayene ücretlerinin yanı sıra son günlerde gündemden düşmeyen hastane otoparklarından ücret talebi de vatandaşları rahatsız ediyor.

8 BİN 500 TL ÖDEME YAPTI!

Otopark ücretleri ve muayene ücretlerinin yüksek olmasının yanı sıra sosyal medyada ise bir konu gündem oldu. Buna göre, anne ise özel hastaneye giden bir vatandaş acilden giriş yaptıklarını ve sadece serum aldıklarını ifade etti. Buna rağmen 8 bin 490 TL fatura çıktığını ifade eden kullanıcı, detaylı fatura talep etti.

Buna karşılık ise, “Biz veremiyoruz isterseniz yarın gelip muhasebeden alın” denildiğini ertesi gün hastaneye gittiğinde kendisine verilen faturada toplam tutar 4 bin 339 TL göründüğünü kaydetti.

HESAP HATASI BİLEREK Mİ YAPILIYOR?

8 bin 490 TL ödeme yaptığını belirtmesi üzerine ise hastane çalışanlarının, ‘sistemsel bir hata’ deyip aradaki farkı 20 gün içerisinde iade edeceklerini kaydeden sosyal medya kullanıcısı, şu yorumda bulundu:

“Ben gidip ayrıntılı fatura istemesem 4 bin 151 TL fazla ödeyecektim. Türkiye’de herkes bunun basit bir sistem hatası olmadığı kanaatinde. Ve bilhassa özel hastanelerde sanki sürekli bir hesap hatası yapılıyor algısı oluşuyor”

Bazı X kullanıcılarından ise şu şekilde yorumlar geldi:

