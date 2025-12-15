FİNANS

Sivas'ta kişi başı gelir 351 bin liraya ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. Sivas'ta kişi başı GSYH dolar bazında da artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin "il bazında gayrisafi yurt içi hasıla" verilerini açıkladı. Buna göre Sivas'ta 2020 yılında 41 bin 702 lira olan kişi başı GSYH, 2021 yılında 58 bin 251 lira, 2022 yılında 122 bin 965 lira, 2023 yılında 203 bin 905 lira, 2024 yılında ise 351 bin 134 lira olarak kayıtlara geçti.

Sivas'ta kişi başı GSYH dolar bazında da artış gösterdi. Kentte 2020'de 5 bin 924 olan dolar olan kişi başı GSYH, 2024'te 10 bin 697 dolara yükseldi.

Sivas
