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Sivas'ta üretilen soğuk hava deposu 70 ülkeye satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.03.2021 18:03 | Son Güncelleme

Koronavirüs sürecinde insanların gıda stoku için ihtiyaç duyduğu soğuk hava depoları, Sivas’ta yerli üretim yapan bir firma tarafından Avrupa’nın yarı fiyatına üretilip 70 ülkeye ihraç ediliyor.

Sivas'ta üretilen soğuk hava deposu 70 ülkeye satılıyor

Koronavirüs sürecinde gıda stoku yapmak isteyenler, kolay kurulabilen ve daha az yer kaplayan soğuk hava depolarına yöneldi. Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan bir firma, yüzde 80'i yerli üretim olan, 10 dakikada kurulabilen soğuk hava odasını yurt dışındaki benzerlerinin yarı fiyatına üretti. Yaklaşık 2 metre genişliğe, 2 metre 30 santimetre yüksekliğe sahip olan 10 metreküp hacme sahip soğuk hava odaları, firma tarafından dünyanın farklı noktalarında 70'den fazla ülkeye satılıyor. Firma yeni geliştirdiği ürünüyle Avrupa pazarına da hakim olmayı planlıyor.

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Firma yöneticisi Kürşad Korkmaz, koronavirüs sürecinde insanların gıda stoku için soğuk hava depolarına ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Koronavirüs süreciyle birlikte tüm dünyada insanlar en doğal ürünü bir şekilde depolama ihtiyacı duydu. Bizim bu odamız da bu ürünlerin muhafazasıyla ilgili alanlar oluşturdu. Ürünlerimize bu süreçte rağbet arttı. Avrupa'da 50 bin ile 100 bin arasında modüler soğuk hava deposu pazarı var. Biz ülkemizde 2 bin seviyelerinde ilerliyoruz. Bu ürünle birlikte inşallah bizde tüm dünyaya binlerce adet göndermeye talibiz. 70'in üzerinde ülkeye ürünlerimiz gidiyor. Avrupa kısmında biraz daha hareketliyiz. Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan dahil Afrika ve Asya'da ülkelere ulaştırıyoruz” dedi.

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AVRUPA'DAKİ ÜRÜNLERİN YARI FİYATINA SATILIYOR

Korkmaz, yüzde 80'i yerli üretim olan soğuk hava odalarını Avrupa'dakinin yarı fiyatına yurt dışına sattıklarını belirterek, “Şu an yine dünyada ayrıcalıklar oluşturduğumuz ürünlerden bir tanesini tamamladık. Bu ürün modüler soğuk hava deposu, çok kolay ve pratik kurulabilen, kullanım alanı geniş, evlere kadar giren, ürünlerin muhafazasında insanlara hitap edebilen bir ürün geliştirdik. Bu ürünün benzerleri Avrupa'da rakamsal olarak daha pahalı. Biz Sivas'ta, Anadolu'da üretim yapıyoruz, ürünlerimizi genel hattıyla yerli üretim ürünlerle tamamlıyoruz. Tamamladığımız ürünleri de dünyanın farklı yerlerine ulaştırıyoruz. Şu an soğutma grubunun kompresörleri hariç diğer kalan kısımların tamamı yerli üretim. Yüzde 80 yerli üretim ürünlerimiz dünyaya dağılıyor. Bu ürünün benzerleri yurt dışında daha pahalı, özellikle Avrupa'da bir tane modüler derin dondurucumuz yurt dışında 3 bin euro civarındayken biz bunu bin 500 euro civarına tekrar yurt dışına satabiliyoruz” dedi.

(İHA)

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