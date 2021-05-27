Siverek’te mercimek hasadına başlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çiftçiler aylardır emek verdikleri ekinlerini, sıcakların bastırmasıyla birlikte biçmeye başladı.

Bu sene kış ve İlkbahar’da yeterince yağmur yağmaması nedeniyle bazı bölgelerde ürün dekoltesinde düşme yaşanmasına rağmen, ürünlerini sulayan çiftçiler, hasatlarından memnun kaldıklarını belirtiyor.

Siverek ilçesine bağlı üçkuyu Kırsal Mahallesinde ailesiyle birlikte çiftçilik yapan Seyithan Gülalan, bir yıl boyunca emek vererek, yetiştirdikleri mercimeklerin hasadına başladı. Bölgede Mayıs’ın sonlarına doğru çiftçilik yapan aileler adeta panayır şeklinde günlerce tarlalarda çalışarak ürünlerinin hasadının sevincini yaşıyor.

Tarlada traktör yardımıyla hasat çalışmalarına başlanılan mercimekler kadınlar tarafından tırmıklarla toplanarak hasadın ardından patoz makinasına vurularak saman ve mercimek ayrıştırılacak.

Özellikle kadınların emek vererek sıcak havada çalışarak topladığı mercimekler fabrikalarda işlenerek yeni mahsul olarak sofralara sunulacak.

Bölgede ilk hasadını yapılan ürünün mercimek olduğunu belirten çiftçi Seyithan Gülalan,” Ailemle birlikte çiftçilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Allah’a şükürler olsun ilk kuruyan mercimek hasadımıza başladık, bir birkaç sonra inşallah patoza vuracağız. Çok şükür bu sene bazı bölgelerde kuraklık yaşanmasına rağmen, bizim buralarda ürünler çok iyi olgunlaştı. Allah tüm çiftçilerimizin yardımcıları olsun, bol kazançlar versin” dedi.