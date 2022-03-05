Sıvı yağ fiyatları artacak mı? Ayçiçek yağı stokları bitiyor mu? Sıvı yağ fiyatlarına zam mı gelecek?

Sıvı yağ stoklarındaki son durum merak edilirken "Ayçiçek yağ fiyatları artacak mı?' soruları da merak edilenler arasında yer alıyor. Rusya'nın, Azak Denizi üzerinden Türkiye'ye ait 15 geminin çıkışına izin vermemesi üzerine yağ stoklarının son durumu ile ilgili Ticaret Bakanlığı'na yazı yazan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, ilgili yazıda stok durumuyla ilgili konuştu.

SIVI YAĞ FİYATLARI ARTACAK MI?

Sıvı yağ fiyatlarında son durum sorgulanırken Ayçiçek yağı tedarikinde yaşanabilecek sorunları aktaran yazı gündem oldu. Günlerdir süren Rusya Ukrayna savaşı ayçiçek yağı fiyatlarını olumsuz etkilemiş durumda. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası iki ülke arasında devam eden savaş, Türkiye'nin ham yağ ithalatını büyük oranda durdurmuş halde. Yapılan açıklamara göre stoklarda market rafları dahil 1-1.5 aylık yağ kaldığı tahmin edilmekte.

Ayçiçeği yağı fiyatlarındaki dikkat çeken zamlara son dönemde yenileri eklenmiş durumda. Artan tarımsal girdilerin ve kur farkının rafa yansırken, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşta ise Türkiye'nin yağ ithalatı olumsuz biçimde etkilenmekte.

AYÇİÇEK YAĞI STOKLARI BİTECEK Mİ?

Rusya ve Ukrayna arasına süren savaş, dünya piyasalarını etkilerken, buğday fiyatlarında gerçekleşen artışın ardından gözler sıvıyağ fiyatlarına çevrildi. Son olarak savaş yüzünden ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıkmış ve tehlike çanları çalmaya başlamıştı. Son olarak Rusya'nın Azak Denizi'ndeki Türkiye'ye ait olan ve yağ taşıyan yaklaşık 15 geminin çıkışına izin vermemesi, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği'ni harekete geçirmiş oldu.

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, Ticaret Bakanlığı'na konu ile ilgili yazı yazdı ve Türkiye'deki ayçiçeği yağı stoklarına dair bilgiler aktardı. Azak Denizi'nde çıkışına izin verilmeyen gemilerin getirilmemesi halinde Türkiye'nin yağsız kalabileceğini ifade eden Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, şuan stoklarda en fazla Mart sonu, Nisan ortasına yetecek kadar yağ kaldığını söyledi.

Yine Rusya'nın ithalat gemilerine izin vermemesi durumunda yağ konusunda büyük problemler yaşanabileceğinin altını çizen dernek temsilcileri, Dışişleri Bakanlığı'nın ve Rusya Büyükelçiliği'nin nezdinde bir girişimde bulunulması gerektiğini söyledi.



