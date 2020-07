Smart Food'la Restoran keyfi artık her an yanınızda

Blue Dreams Resort girişimi olan Smart Food, yemeklerde kullanılan malzemeleri taze olarak tedarik edip, uzman şeflerin ellerinden hijyenik koşullarda pişirerek, sağlığınız için soğutuyor.

Et, tavuk, balık menüsü, pide, lahmacun ve soğuk mezelerden oluşan menüler öğlen ve akşam yemeklerinizde vereceğiniz siparişlerde soğuk zincir kırılmadan özel araçlarla adrese teslim ediliyor. Ayrıca kalabalık davet sofralarınızın da en büyük yardımcısı olan Smart Food ile size sadece siparişinizi önceden 180 derece ısıtılmış fırında 15 dakika ısıtarak servis etmek kalıyor. İstenildiği takdirde servis elemanı hizmeti de veren Smart Food, her anlamda tüketicilerine kolaylık sunuyor.

Günlük olarak üretilerek soğutulan ve ambalajlanan yemekler, 5 derecede muhafaza ediliyor. Pişirme ve soğutma işlemleri gıda güvenliği şartlarında yapılan Smart Food yiyeceklerinde; gıda patojenlerinden arındırılan ürünler, hijyenik koşullarda paketlenerek ilk kez tüketici tarafından açılıyor. Verilen siparişler etiket üzerindeki son kullanma tarih ve saatine kadar güvenle kullanılabilir. Smart Food’la ister evinize ister teknenize her an her yere vereceğiniz siparişlerde yemek pişirme derdi olmadan hem sağlıklı bir öğün geçirme hem de kalabalık sofraları en güzel şekilde sunma imkanı oluyor. Smart Food’tan verilen online siparişlerde puan kazanıp biriktirerek yemeklerinizi bedavaya getirme fırsatı doğuyor.