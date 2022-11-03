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Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam: Artık ekmekle yiyorlar

03.11.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sofraların vazgeçilmezi pilav, yüksek fiyatından dolayı cep yakıyor. Son zamanlarda gelen zamların ardından pilavda kullanılan baldo pirincin kilosu markette 40 TL'yi buldu. Vatandaşlar sürekli artan fiyatlara isyan ederken bir esnaf ise fiyatlardan dolayı pilavı yapamadıklarını söyledi.

Sofraların vazgeçilmeziydi, artık lüks oldu! Son 2 ayda yüzde 30 zam: Artık ekmekle yiyorlar

Her sofranın vazgeçilmezi pilav artık lüks oldu. Son 2 ayda pirincin kilosuna yüzde 30 zam geldi. İnsanlar pilav için daha ucuz olan kırık pirince yöneliyor ama onun da fiyatı 18 TL oldu. Vatandaşlar sürekli artan fiyatlardan şikayet ederken bir esnaf ise fiyatlardan dolayı pilavı yapamadıklarını söyledi.

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FİYATI MARKETTE 40 TL

Pirince son zamanlarda zam üstüne zam geldi. Üretimde herhangi bir sorun yaşanmazken hem maliyet yüksek hem de yüksek döviz kuruyla ithalat devam ediyor. Her hafta 1 veya 2 TL zam derken pirincin fiyatı son 2 ayda yüzde 30 zamlandı. Baldo pirinç 2 ay önce 31 TL iken şimdi 40 TL'den satılıyor. Vatandaşlar pilavda artık baldo yerine daha ucuz olan kırık pirinci tercih etmeye başladı ama onun bile kilosu 18 TL'ye yükseldi.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Fox TV'nin haberine göre Vatandaşlar gıdada sürekli yaşanan fiyat artışlarına isyan ederek bugün aldıklarını yarın alamadıklarını söyledi.

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"ARTIK EKMEKLE YİYORLAR"

Bir esnaf ise fiyatlardan dolayı pilavı yapamadıklarını söylerken "Her 2 günde bir zam zam, bunun da önüne geçen yok. Biz bunu sürekli müşterimize yansıtamıyoruz. Artık pilavı ekmekle yiyorlar. Vatandaşlar karnını öyle doyurmaya çalışıyor" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Zam ekmek Pirinç pilav

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