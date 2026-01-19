FİNANS

Soğuk hava balığa olan ilgiyi artırdı

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte Trabzon'da vatandaşların balığa olan ilgisi arttı.

Soğuk hava balığa olan ilgiyi artırdı

Bu sıralar balık tezgâhlarında ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit yer alırken diğer balık çeşitleri ise pek yansımadığı gözlendi.

Trabzon'da hamsi ve istavrit uzun zamandan beri 100 TL'ye satılırken balıkçı esnafı, bu sezon hamsinin erken başlayıp erken bittiğini, şu anda tezgâhlarda ağırlıklı olarak istavrit ve buzhane hamsisi yer aldığını belirtiyor.

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış soğuk havalarda hamsi ve istavrite olan talebin arttığını kaydederek "Soğuk havalarda hamsi ve istavrite talep daha fazla oluyor. Şu anda tezgâhlarda daha çok hamsi ve istavrit bulunuyor. Zaten Karadeniz halkı hamsi ve istavriti daha çok tercih ediyor. Bu sıralar mezgit az çıktığı için pek gelmiyor. İstavrit sezon sonuna kadar sürer, hatta sezonu da geçer. Bu aralar yoğun şekilde istavrit çıkmaya başladı. Tekneler ağırlıklı olarak istavrit avlıyor" ifadelerini kullandı.

Balıkçı esnaflarından Adem Kaygusuz, havaların çok soğuk olmasının balık avcılığını olumsuz etkilediğini ifade ederek "Hava çok soğuk. Hamsi gelmiyor, tezgâhlardaki hamsiler buzhane hamsisi. İstavrit 100 TL. Hamsinin yerini istavrit aldı. Mezgit bu aralar pek gelmiyor. Bu sene hamsi erken başladı, bol sattık ve erken bitti. Şu anda tezgâhlarımızda ağırlıklı olarak istavrit var. İstavritler günlük ve taze geliyor. Aslında bu zamanlar hamsi zamanı ancak hamsi erken başladığı için erken bitti. Fiyatlarımız hamsi ve istavrit 100 TL, somon 250 TL, alabalık 250 TL, levrek 500 TL, çupra 450 TL" dedi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

