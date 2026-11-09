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A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu
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A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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12 Kasım Perşembe günü A101 market raflarında neler var? Beyaz eşyadan akıllı telefonlara, Stanley termoslardan Columbia montlara onlarca fırsat A101 aktüel ürünler kataloğu ile karşınızda. Yeni A101 katalog listesini incelemek ve cazip fiyatları kaçırmamak için A101 online mağazasını da ziyaret edebilirsiniz. En güncel A101 katalog bu hafta fırsatlarını ve A101 bu hafta indirimlerini kaçırmamak için bizi takip edin!

12 Kasım'da A101'e Samsung ve Altus beyaz eşyalardan iPhone 17 ve Galaxy S26 gibi son model telefonlara, dev ekran televizyonlardan Stanley termoslara kadar pek çok ürün geliyor. Mutfakta Fissler tencere setleri, Philips ve Xiaomi küçük ev aletleri öne çıkarken; Cybex bebek arabaları, ev mobilyaları, motosiklet kaskları ile Columbia ve The North Face kışlık mont ve ayakkabı koleksiyonu da satışa sunuluyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

A101 Ekstra fırsatlarının tamamını buradan inceleyebilirsiniz.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 2

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 3

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 4

Samsung 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 5

  • Hi-Level 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 21,999 TL
  • Onvo 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,499 TL
  • Fobem 32" HD ready whale OS 10 LED TV 8,499 TL
  • Benetton T12 SE bluetooth kulaklık 749 TL
  • Piranha 9965 bluetooth kulak içi kulaklık 449 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 6

  • LG 75" nano UHD webOS26 smart TV 53,999 TL
  • Toshiba 65" UHD smart QLED TV 29,999 TL
  • TCL 50" 4K UHD QLED google TV 23,999 TL
  • Apple iPhone 17 256 GB cep telefonu 86,999 TL
  • Samsung galaxy s26 12/256 GB cep telefonu 59,199 TL
  • Xiaomi redmi note 15 pro 8/256 GB 5G cep telefonu 28,499 TL
  • Philips akıllı çocuk saati 3,999 TL
  • Xiaomi c701 pro akıllı kamera 5,999 TL
  • Apple iPad 11. nesil a16 128 GB tablet 26,499 TL
  • Lenovo idea tab 8/128 GB tablet 12,799 TL

SEG buzdolabı 31,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 7

  • SEG kurutma makinesi 19,499 TL
  • SEG çamaşır makinesi 21,999 TL
  • LG çamaşır makinesi 28,599 TL
  • SEG bulaşık makinesi 15,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 8

  • Samsung no-frost buzdolabı 35,999 TL
  • Altus no-frost buzdolabı 29,999 TL
  • Profilo çamaşır makinesi 31,999 TL
  • Demirdöküm dijital termosifon 15,999 TL
  • Grundig çamaşır kurutma makinesi 26,999 TL
  • Beko ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi 19,999 TL

Pierre Cardin elektrikli çay makinesi 1,399 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 9

  • English Home multi blender set 2,499 TL
  • English Home Türk kahvesi makinesi 1,499 TL
  • English Home saç kurutma makinesi 999 TL
  • Hometech LED ışıklı şarjlı su pompası 199,50 TL
  • Kiwi 2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1,999 TL
  • Pierre Cardin şarjlı dik süpürge 4,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 10

  • Fissler 10 parça tencere seti 35,999 TL
  • Tefal 14 parça büyük tava ve tencere seti 19,999 TL
  • Altus Türk kahvesi makinesi 5,499 TL
  • Xiaomi buhar makinesi 3,499 TL
  • Philips buhar kazanlı ütü 20,499 TL
  • Grundig kişisel blender 1,549 TL
  • Remington seramik saç düzleştirici 2,499 TL
  • Powertec tıraş makinesi 1,399 TL

Volta üç tekerlekli moped 94,990 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 11

  • Volta 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129,990 TL
  • Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL
  • Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL
  • Volta VS2 elektrikli moped 32,990 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 12

  • Yohe 935sv kask 3,199 TL
  • Yohe 986 kask 2,249 TL
  • Sköld md-821 kask (siyah beyaz) 2,299 TL
  • Sköld motorcu bandana 2'li 299 TL
  • Sköld y20 interkom 999 TL
  • Sköld motosiklet eldiveni 999 TL

Vip Ahmet plastik ürünler 75 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 13

  • Hascevher kızartma tenceresi 489 TL
  • Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL
  • Hascevher metal sosluk tava 369 TL
  • Tantitoni silikon hazırlık seti 3'lü 149,50 TL
  • Tantitoni tutmalı çelik termos bardak 499 TL
  • Essenso döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL

Jurassic World hareketli dinozor figürleri 799 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 14

  • Oyuncak uzaktan kumandalı stunt car 749 TL
  • Oyuncak bi block kaydırak blok seti 389 TL
  • Oyuncak Elly'nin bisikleti 159,50 TL
  • Oyuncak itfaiye / polis merkezi 269 TL
  • Pelüş çeşitleri 179 TL
  • DC mini figürler 79,50 TL

Best Choice stantlı çelik kupa seti 699 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 15

  • Best Choice asılabilir büyük boy lamba 299 TL
  • Best Choice telsiz seti 2'li 1,299 TL
  • Best Choice çok fonksiyonlu kamp baltası 429 TL
  • Best Choice profesyonel dürbün 1,499 TL
  • Best Choice halat 369 TL

Hummel erkek polar ceket 549 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 16

  • Hummel kadın polar ceket 549 TL
  • Padişah battaniye takımı 3'lü 1,499 TL
  • Pötikare masa örtüsü 179,50 TL
  • Bordürlü soft yüz havlusu 109,50 TL
  • Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL

Evdemo 2 kapaklı erzak / kiler dolabı 5,999 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 17

  • Fileli kolçaklı çalışma koltuğu 1,999 TL
  • 4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL
  • Kovalı tuvalet kağıtlık 389 TL
  • Kalorifer kurutmalık 199,50 TL
  • Çok amaçlı saklama kutusu 249 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 18

  • Garaj Home defne çalışma masası 3,499 TL
  • Arles Home liza 4 raflı çok amaçlı dolap 2,099 TL
  • Arles Home elio LED'li 3 kapaklı TV ünitesi 2,449 TL
  • Homedius puf notre koltuk seti 5,249 TL
  • Sleep Town base tek kişilik visco yatak (90x190 cm) 7,999 TL

Felix tavuk etli yaş kedi maması 23,95 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 19

  • Felix somonlu yaş kedi maması 23,95 TL
  • Felix kuzu etli yaş kedi maması 23,95 TL
  • Felix sığır etli & kümes hayvanlı kedi maması 4x85 g 78,50 TL
  • Felix domatesli & tavuklu kedi maması 4x85 g 78,50 TL
  • Felix somonlu ve tonlu kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Stanley classic legendary termos 1,9 L 2,949 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 20

  • Stanley the legendary classic termos 1,4 L 2,499 TL
  • Stanley classic vakumlu çelik termos 1 L 2,099 TL
  • Stanley the quencher H2.0 flowstate pipetli termos 1,2 L 2,049 TL
  • Stanley quencher pipetli termos 1,18 L 2,499 TL
  • Stanley classic legendary vakumlu çelik termos 0,59 L 1,999 TL
  • Stanley the artisan thermal çelik termos 1,4 L 2,999 TL
  • Stanley iceflow flip straw 2.0 termos 1,9 L 3,199 TL
  • Stanley klasik vakumlu çelik yemek termosu 0,94 L 1,899 TL
  • Stanley the all day slim soğuk su termosu 0,6 L 1,699 TL

Columbia erkek ayakkabı (1826981-255) 4,499 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 21

  • Columbia kadın ayakkabı (2078551-010) 4,999 TL
  • Columbia erkek mont (1698001-278) 4,499 TL
  • Columbia kadın mont (2088271-010) 8,899 TL
  • The North Face kadın yağmurluk 6,999 TL
  • The North Face erkek yağmurluk 6,999 TL
  • The North Face kadın mont (nf0a5ggego01) 16,999 TL
  • The North Face erkek mont (nf0a3c8dgo01) 17,999 TL

Cybex balios s lux bebek arabası (mavi) 32,949 TL

A101 e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu 22

  • Cybex balios s lux bebek arabası (siyah) 32,999 TL
  • Cybex eezy s twist+2 kabin boy bebek arabası 26,999 TL
  • Cybex sirona g i-size plus isofixli baza ve ana kucağı 27,999 TL
  • Cybex melio carbon bebek arabası 30,999 TL
  • Cybex solution g2 plus oto koltuk 13,999 TL
  • Cybex sirona gi i-size oto koltuğu (beyaz) 22,999 TL

Bu içerik 12 Kasım 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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