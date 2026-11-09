A101'e Columbia ayakkabı geliyor! 12 Kasım 2026 A101 Kataloğu

12 Kasım'da A101'e Samsung ve Altus beyaz eşyalardan iPhone 17 ve Galaxy S26 gibi son model telefonlara, dev ekran televizyonlardan Stanley termoslara kadar pek çok ürün geliyor. Mutfakta Fissler tencere setleri, Philips ve Xiaomi küçük ev aletleri öne çıkarken; Cybex bebek arabaları, ev mobilyaları, motosiklet kaskları ile Columbia ve The North Face kışlık mont ve ayakkabı koleksiyonu da satışa sunuluyor.

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Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Aldın Aldın gıda ile kişisel bakım ve kozmetik fırsatları

Samsung 70" crystal UHD 4K smart TV 45,999 TL

Hi-Level 55" frameless 4K UHD webOS smart QLED TV 21,999 TL

Onvo 40" frameless FHD whale OS 10 QLED TV 11,499 TL

Fobem 32" HD ready whale OS 10 LED TV 8,499 TL

Benetton T12 SE bluetooth kulaklık 749 TL

Piranha 9965 bluetooth kulak içi kulaklık 449 TL

LG 75" nano UHD webOS26 smart TV 53,999 TL

Toshiba 65" UHD smart QLED TV 29,999 TL

TCL 50" 4K UHD QLED google TV 23,999 TL

Apple iPhone 17 256 GB cep telefonu 86,999 TL

Samsung galaxy s26 12/256 GB cep telefonu 59,199 TL

Xiaomi redmi note 15 pro 8/256 GB 5G cep telefonu 28,499 TL

Philips akıllı çocuk saati 3,999 TL

Xiaomi c701 pro akıllı kamera 5,999 TL

Apple iPad 11. nesil a16 128 GB tablet 26,499 TL

Lenovo idea tab 8/128 GB tablet 12,799 TL

SEG buzdolabı 31,999 TL

SEG kurutma makinesi 19,499 TL

SEG çamaşır makinesi 21,999 TL

LG çamaşır makinesi 28,599 TL

SEG bulaşık makinesi 15,999 TL

Samsung no-frost buzdolabı 35,999 TL

Altus no-frost buzdolabı 29,999 TL

Profilo çamaşır makinesi 31,999 TL

Demirdöküm dijital termosifon 15,999 TL

Grundig çamaşır kurutma makinesi 26,999 TL

Beko ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi 19,999 TL

Pierre Cardin elektrikli çay makinesi 1,399 TL

English Home multi blender set 2,499 TL

English Home Türk kahvesi makinesi 1,499 TL

English Home saç kurutma makinesi 999 TL

Hometech LED ışıklı şarjlı su pompası 199,50 TL

Kiwi 2'si 1 arada narenciye sıkacağı ve salata makinesi 1,999 TL

Pierre Cardin şarjlı dik süpürge 4,999 TL

Fissler 10 parça tencere seti 35,999 TL

Tefal 14 parça büyük tava ve tencere seti 19,999 TL

Altus Türk kahvesi makinesi 5,499 TL

Xiaomi buhar makinesi 3,499 TL

Philips buhar kazanlı ütü 20,499 TL

Grundig kişisel blender 1,549 TL

Remington seramik saç düzleştirici 2,499 TL

Powertec tıraş makinesi 1,399 TL

Volta üç tekerlekli moped 94,990 TL

Volta 4 tekerlekli kasalı golf arabası 129,990 TL

Volta VM5 Neo üç tekerlekli moped 84,990 TL

Revolt benzinli motosiklet 69,990 TL

Volta VS2 elektrikli moped 32,990 TL

Yohe 935sv kask 3,199 TL

Yohe 986 kask 2,249 TL

Sköld md-821 kask (siyah beyaz) 2,299 TL

Sköld motorcu bandana 2'li 299 TL

Sköld y20 interkom 999 TL

Sköld motosiklet eldiveni 999 TL

Vip Ahmet plastik ürünler 75 TL

Hascevher kızartma tenceresi 489 TL

Hascevher kapaklı metal saklama kabı seti 679 TL

Hascevher metal sosluk tava 369 TL

Tantitoni silikon hazırlık seti 3'lü 149,50 TL

Tantitoni tutmalı çelik termos bardak 499 TL

Essenso döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL

Jurassic World hareketli dinozor figürleri 799 TL

Oyuncak uzaktan kumandalı stunt car 749 TL

Oyuncak bi block kaydırak blok seti 389 TL

Oyuncak Elly'nin bisikleti 159,50 TL

Oyuncak itfaiye / polis merkezi 269 TL

Pelüş çeşitleri 179 TL

DC mini figürler 79,50 TL

Best Choice stantlı çelik kupa seti 699 TL

Best Choice asılabilir büyük boy lamba 299 TL

Best Choice telsiz seti 2'li 1,299 TL

Best Choice çok fonksiyonlu kamp baltası 429 TL

Best Choice profesyonel dürbün 1,499 TL

Best Choice halat 369 TL

Hummel erkek polar ceket 549 TL

Hummel kadın polar ceket 549 TL

Padişah battaniye takımı 3'lü 1,499 TL

Pötikare masa örtüsü 179,50 TL

Bordürlü soft yüz havlusu 109,50 TL

Pamuklu pike kurulama bezi 2'li 89,50 TL

Evdemo 2 kapaklı erzak / kiler dolabı 5,999 TL

Fileli kolçaklı çalışma koltuğu 1,999 TL

4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL

Kovalı tuvalet kağıtlık 389 TL

Kalorifer kurutmalık 199,50 TL

Çok amaçlı saklama kutusu 249 TL

Garaj Home defne çalışma masası 3,499 TL

Arles Home liza 4 raflı çok amaçlı dolap 2,099 TL

Arles Home elio LED'li 3 kapaklı TV ünitesi 2,449 TL

Homedius puf notre koltuk seti 5,249 TL

Sleep Town base tek kişilik visco yatak (90x190 cm) 7,999 TL

Felix tavuk etli yaş kedi maması 23,95 TL

Felix somonlu yaş kedi maması 23,95 TL

Felix kuzu etli yaş kedi maması 23,95 TL

Felix sığır etli & kümes hayvanlı kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Felix domatesli & tavuklu kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Felix somonlu ve tonlu kedi maması 4x85 g 78,50 TL

Stanley classic legendary termos 1,9 L 2,949 TL

Stanley the legendary classic termos 1,4 L 2,499 TL

Stanley classic vakumlu çelik termos 1 L 2,099 TL

Stanley the quencher H2.0 flowstate pipetli termos 1,2 L 2,049 TL

Stanley quencher pipetli termos 1,18 L 2,499 TL

Stanley classic legendary vakumlu çelik termos 0,59 L 1,999 TL

Stanley the artisan thermal çelik termos 1,4 L 2,999 TL

Stanley iceflow flip straw 2.0 termos 1,9 L 3,199 TL

Stanley klasik vakumlu çelik yemek termosu 0,94 L 1,899 TL

Stanley the all day slim soğuk su termosu 0,6 L 1,699 TL

Columbia erkek ayakkabı (1826981-255) 4,499 TL

Columbia kadın ayakkabı (2078551-010) 4,999 TL

Columbia erkek mont (1698001-278) 4,499 TL

Columbia kadın mont (2088271-010) 8,899 TL

The North Face kadın yağmurluk 6,999 TL

The North Face erkek yağmurluk 6,999 TL

The North Face kadın mont (nf0a5ggego01) 16,999 TL

The North Face erkek mont (nf0a3c8dgo01) 17,999 TL

Cybex balios s lux bebek arabası (mavi) 32,949 TL

Cybex balios s lux bebek arabası (siyah) 32,999 TL

Cybex eezy s twist+2 kabin boy bebek arabası 26,999 TL

Cybex sirona g i-size plus isofixli baza ve ana kucağı 27,999 TL

Cybex melio carbon bebek arabası 30,999 TL

Cybex solution g2 plus oto koltuk 13,999 TL

Cybex sirona gi i-size oto koltuğu (beyaz) 22,999 TL

Bu içerik 12 Kasım 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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