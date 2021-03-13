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ŞOK cumartesi ve pazar açık mı? ŞOK market çalışma saatleri belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.03.2021 01:35 | Son Güncelleme

Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları çok yüksek ve yüksek riskli illerde devam ediyor. İç İşleri Bakanlığı fırın, manav, market ve kasaplar belirli saatlerde açık olacak. ŞOK market hafta sonu çalışma saatlerini duyurdu. İşte, ŞOK market hafta sonu açılış kapanış saatleri...

ŞOK cumartesi ve pazar açık mı? ŞOK market çalışma saatleri belli oldu

Çok yüksek riskli ve riskli illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Ancak, ŞOK market hafta sonu açık olmaya devam edecek. İşte, ŞOK marketin çalışma saatleri!

ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında fırın, manav, kasap, market gibi yerler belrili saatlerde açık olacak. ŞOK market hafta içi 07.00- 20.00 arası çalışırken, Hafta sonu 10.00- 17.00 arası hizmet veriyor.

HAFTA SONU YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan yüksek ve çok yüksek riskli illerde kısıtlama cumartesi 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Ancak, vatandaşlar belirli saatlerde market ihtiyaçları için dışarı çıkabilecek.

DÜŞÜK RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında mavi renkte olan iller; Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman, Mardin, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır olarak gösterildi.

ORTA RİSKLİ OLAN İLLER HANGİLERİ?

Koronavirüs risk haritasında sarı renk ile gösterilen iller; Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Manisa, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bayburt, Erzurum ve Kars oldu.


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