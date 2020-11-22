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Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2020 09:53 | Son Güncelleme

Kilis’te kısıtlamadan muaf olan zeytin üreticileri, sabahın erken saatlerinde zeytin bahçesine giderek hasat yaptılar.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan zeytin üreticileri hasat yaptı

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te de hafta sonları 20.00-10.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken, Kilis Ziraat Odası’ndan aldıkları çiftçi belgesiyle sabah erken saatlerde zeytin bahçesine giden vatandaşlar ise zeytin hasadını yaptı. Ökkeş Kaplan adlı zeytin üreticisi, kısıtlamadan muaf olduklarını ifade ederek, “İznimizi alarak zeytinimizi toplamaya başladık. Devletimiz bizlere böyle bir imkan verdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Cuma Kaplan adlı zeytin üreticisi de devlete teşekkür ettiklerini ifade ederek, “Eğer bu kısıtlamadan muaf olmamış olsaydık zeytin toplamaya saat 10.00’dan sonra gelecektik, bu kez de yarım gün olmasına rağmen işçiye tam gün parası verecektik. Yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

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(İHA)

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