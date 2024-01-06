FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Somon ihracatı 9 kat artarak 396,3 milyon dolara ulaştı

Somon ihracatı 9 kat artarak 396,3 milyon dolara ulaştı

06.01.2024 13:28 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin somon ihracatı, 2023'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 artarak, 396 milyon 315 bin 453 dolara ulaştı.

Somon ihracatı 9 kat artarak 396,3 milyon dolara ulaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgiye göre, iç sulardaki kurulu çiftliklerde belli bir ağırlığa ulaştıktan sonra Karadeniz'deki deniz kafeslerine aktarılarak yetiştirilen Türk somonunda, 2022'de 363 milyon 102 bin 216 dolar olan ihracat, 2023'te 396 milyon 315 bin 453 dolara yükseldi.

Miktar bazındaki ihracat ise 49 bin 196 tondan, 63 bin 161 tona çıktı.

Böylece, geçen yıl yapılan Türk somonu ihracatı, önceki yıla oranla miktarda yüzde 28, değerde de yüzde 9 arttı.

Ülkeden geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 45 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldı.

Türkiye'den 2023'te Rusya Federasyonu'na 41 bin 461 ton karşılığı 231 milyon 958 bin 984 dolarlık somon ihraç edildi. Önceki yıl ise Rusya'ya 28 bin 527 ton karşılığı 210 milyon 940 bin 589 dolarlık ihracat yapılmıştı. Böylece, Rusya Federasyonu'na yapılan somon ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 45, değerde yüzde 10 arttı.

Rusya Federasyonu'nu 49 milyon 478 bin 165 dolarla Almanya, 39 milyon 416 bin 716 dolarla Vietnam takip etti.

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ'NDEN YAPILAN İHRACAT YÜZDE 38 ARTTI

Türk somonu ihracatında Doğu Karadeniz Bölgesi de payını artırdı.

Bölgeden geçen yıl Rusya Federasyonu başta olmak üzere 21 ülkeye 26 bin 702 ton karşılığı 157 milyon 898 bin 12 dolarlık somon satıldı.

Bölgeden önceki yıl 15 bin 853 ton karşılığı 114 milyon 191 bin 747 dolarlık somon ihraç edilmişti. Bu kapsamda, geçen yıl yapılan somon ihracatı önceki yıla oranla miktarda yüzde 68, değerde ise yüzde 38 arttı.

"TÜRK SOMONU İHRACATINDA BÜYÜK RAKAMLARA ULAŞMAYI HEDEFLİYORUZ"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türk somonunun geçen yılı ihracat artışı ile kapattığını söyledi.

Türk somonu ihracatından beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Gürdoğan, "Türk somonu ihracatında en öncelikli hedefimiz pazar çeşitliliğini sağlamaktır. DKİB olarak yaptığımız çalışmalar ve projeler kapsamında 2024'te Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti pazarlarında bu faaliyetlere odaklanacağız." dedi.

Gürdoğan, Türk somonu ihracatını artırmak istediklerini vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Türk somonu ihracatımızın ve pazar payımızın artırılması için özellikle soğuk hava depoları, paketleme tesisleri ve nihai ürün sunmamız çok önemli. Çünkü Türk somonunu biz yarı mamul ürün olarak satıyoruz, tam mamul olarak yollayamıyoruz. Onun için biz yeni soğuk hava depoları, işleme tesisleri ve yeni alanlarla beraber Türk somonu ihracatında büyük rakamlara ulaşmayı hedefliyoruz."

Gürdoğan, Doğu Karadeniz'in de Türk somonu ihracatında önemli bir potansiyeli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bölge olarak da bugün geldiğimiz nokta, Türk somonu ihracatında Türkiye ortalamasının üzerine çıktığımızdır. İlerleyen günlerde bu rakamın çok daha büyüyeceğine inanıyoruz. Bu yıldaki hedeflerimiz bölge olarak Türkiye ortalamasındaki rakamı yükseltmek, yüzde 9 olan Türkiye ortalamasındaki artışı da yüzde 30'lar seviyesine çekmek. Uzak Doğu'nun yanında Amerika ülkeleriyle de somon ihracatına başladığımızı göz önüne aldığımızda bu rakamlara ulaşılabileceğini ön görüyoruz."

DKİB olarak sürekli ihracatı artırmak için çalıştıklarını ifade eden Gürdoğan, "Özellikle UR-GE ve AR-GE projelerimizle ilgili çalışmalarımız var. DKİB olarak UR-GE projemiz kapsamında yeni pazar arayışlarımız, fuar programlarımız ve buna bağlı teknoloji transferi noktasında çalışmalarımız olacak. Su ürünleri sektöründeki firmalarımızla yeni pazar arayışlarımızı da derinleştirerek çok daha yüksek rakamlara ulaşmak istiyoruz." diye konuştu.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin domates ihracatı 2023'te yüzde 42 arttıTürkiye'nin domates ihracatı 2023'te yüzde 42 arttı
Türkiye'nin otomotiv ihracatını 6 il sırtladıTürkiye'nin otomotiv ihracatını 6 il sırtladı
Muğla'ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçtiMuğla'ya gelen turist sayısı 3 milyonu geçti
Anahtar Kelimeler:
balıkçılık
En Çok Okunan Haberler
Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

Emekli zammında herkesin atladığı 'yüzde 4' detayı!

'Eskiden yüzüne bakılmazdı, şimdi etten pahalı'

'Eskiden yüzüne bakılmazdı, şimdi etten pahalı'

Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife!

Sıfır otomobilde yeni yıla yeni tarife!

Gram altında yanıltan rakam!

Gram altında yanıltan rakam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Su ve rüzgar geçirmez! Soğuklara Columbia ile meydan okuyun

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

İddia uğruna elektrik direğini yaladı! Saatlerce öylece bekledi

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

A101'e Columbia montlar, Skechers ayakkabılar geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.