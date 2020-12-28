Son 10 yılın en kazançlı yılı... 28 Aralık 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı gram altın ne kadar? Çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (Fed) toplantısından dolayı fiyatlarını güncelledi. ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. ABD ile Çin arasındaki gerilimler azalırken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın ne kadar oldu merak edenler için 28 Aralık 2020 Pazartesi anlık altın kuru detaylar haberimizde. Altın fiyatlarında son durum nasıl?

BİR GRAM ALTIN NE KADAR? Altın fiyatları pandeminin yarattığı belirsizlik ortamından dolayı, güvenli liman taleplerinin artmasıyla son 10 yıldaki kazançlı yılına girmeye hazırlanıyor. Altın fiyatlarının son zamanlarda düşey eğilim göstermesine rağmen, 2020 yılının başından bu yana yüzde 24 oranında artış gösterdi. Peki Kapalıçarşı canlı 28 Aralık altın piyasası nasıl? İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu... Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı tekrar güncellendi. Gram altının önceki kapanış fiyatı 458,59 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde 0.57 hareketle başladı. Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı güncellenmeye devam ediyor. Peki **28 Aralık 2020 Pazartesi gram altın ne kadar? GRAM ALTIN SATIŞ FİYATI:461,22 TL GRAM ALTIN ALIŞ FİYATI: 461,10 TL BİR ÇEYREK ALTIN NE KADAR? Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına almasının ardından altın fiyatları nasıl yön izleyecek merak ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) kararının ardından görüşülen mali teşvik paketi, altın fiyatlarının yön bulmasına yardımcı oluyor. Bu süreçte salgından dolayı yaşanan belirsizlikler ve mali teşvik kaynaklarının net bir karara bağlanamaması altına olan risk iştahını azaltıyor. Öte yandan tüm olumsuzluklara rağmen altın son 10 senenin en kazançlı yılına girecek. 2020 yılından bu yana yüzde 24 oranında artan altın fiyatları yıl sonunu düşüş ihtimali ile kapasa da yeni yıla kazançlı girmiş olacak.

Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.895,23 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 750,60 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde 0.59 hareketli başladı. Peki **28 Aralık 2020 Pazartesi çeyrek altının alış fiyatı ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN SATIŞ FİYATI: 755,00 TL ÇEYREK ALTIN ALIŞ FİYATI: 747,60 TL Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı güncellendi. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz. Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi. BİR CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 2.990,60 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde 0.62 artışla başladı.**28 Aralık 2020 Pazartesi bugün bir Cumhuriyet altını ne kadar? CUMHURİYET ALTINI SATIŞ FİYATI: 3.009,20 TL CUMHURİYET ALTINI ALIŞ FİYATI: 2.986,80 TL Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.895,23 lira seviyesinde bulunuyor. Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.