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Son 15 güne girildi! Borcunuz olabilir, faiz işlemeden borcunuzu ödemek için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2020 11:44 | Son Güncelleme

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri başladı! Bina, arsa ve arazilere ilişkin emlak vergisi ödemeleri başladı. Vatandaşlara emlak vergisi ödemesi için 2 taksit imkanı verilmiştir. Kişilerin kendilerine ait olan taşınmaz mülkleri için verdikleri emlak vergisinin ödenme zorunluluğu bulunuyor. Emlak vergisinin ödenmemesi durumunda her ay için yüzde 1.6 faiz uygulaması devreye giriyor.

Son 15 güne girildi! Borcunuz olabilir, faiz işlemeden borcunuzu ödemek için...

Ev, dükkan, arsa ya da arazi sahibi olan vatandaşlar emlak vergisini ödemekle yükümlü sınıf arasında yerini almıştır. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emlak vergisine ilişkin detaylar merak edilen konular arasında yerini aldı. Her sene düzenli olarak ödenen emlak vergisine ilişkin belirlenen tarihler vatandaşlar tarafından sıklıkla araştırılıyor.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMELERİ MART AYINDA BAŞLADI

Emlak vergisi ödemeleri Mart ayından itibaren başlatıldı. Emlak vergileri için ödeme zorluğu yaşanmaması adına iki eşit taksit halinde ödeme yöntemi geliştirilmiştir. Buna göre; 2020 yılı içerisinde geçerli olan emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2020 tarihinde başlatılmıştır. İlk taksit ödemesi ise Mart ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde vatandaşlara sunulmuştur. Kişilerin belirlenen tarihler arasında ödemelerini gerçekleştirmemesi durumunda faiz uygulaması devreye girecektir.

EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN SONA ERECEK?

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Mart 2020 tarihinde başlayarak 1 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Birinci taksit ödemesinin ardından ikinci taksit ödemesinin başlangıcı ise Kasım ayında olacak. 1 Kasım 2020 tarihinden başlayacak olan ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2020 tarihinde sona erdirilecek.

KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR?

Her mülkün konumuna, büyüklüğüne ve ikamet adresine göre; emlak vergisinin miktarında değişiklik yapılır. Genel tanımı ile her gayrimenkul sahibi kişinin emlak vergisi ödemesi gereklidir. Ancak bazı istisnai durumlar nedeniyle bazı vatandaşlar emlak vergisi ödemelerinden muaf tutulur.

Taşınmazın brüt alanı 200 metrekareden küçük olan ve adına kayıtlı başka bir gayrimenkulü bulunmayanlar emlak vergisi ödemez.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aldıkları maaş dışında başka hiçbir geliri olmayan emekliler, engelliler, gaziler, şehit yakınları ile hiçbir geliri bulunmayan kişiler de vergiden muaf tutulur.

EMLAK VERGİSİ NASIL SORGULANIR?

Emlak vergisi borçlarına ilişkin vatandaşların sorgulama yapması için alternatif yöntemler belirlenmiştir.

Vatandaşlar belediyelere giderek kendilerine ait olan taşınmazın vergi borcunu bizzat sorgulayabilirler.
Aynı zamanda sorgulama işlemi için ilçe belediyelerinin e-belediye sistemi de devreye giriyor.
Online sorgulama adımlarında hizmete entegre olan belediyeler için geçerli olmak üzere e-Devlet kapısı da karşımıza çıkar. e-Devlet kapısını kullanarak vatandaşların sorgulama yapması için ilgili belediyelerin ödeme sayfasına girmeleri yeterli olur.

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

Emlak vergisi taksitlerini ödemek için vatandaşlar belediyelere giderek şahsen ya da belediyelerin resmi internet sitelerinden online olarak kredi kartı ile ödeme yapabilirler.

Ödeme için belediyelerden tahsis edilen beyannamenin doldurulması gerekir. Beyannamenin yanında emlak vergisi ödeme işlemi sırasında vatandaşların yanında tapu ve üzerinde T.C. kimlik numarasının yazılı olduğu kimlik kartının fotokopisinin olması gerekir.

e-Devlet üzerinden anlaşmalı bankalar aracılığıyla emlak vergisinin ödenmesi için de alternatif bir yöntem sunulmuştur. Vatandaşların e-Devlet kapısını kullanarak ödeme yapabilmesi için vergiye konu ev, dükkan ya da arsalarının yer aldığı belediyenin e-Devlet sistemindeki ilgili sayfaya giriş yapması gerekir. Bu bölümde kredi kartı bilgileri girilerek gerekli ödeme kolayca yapılabilir.

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