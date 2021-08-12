Son başvuru tarihi 13 Eylül! Bakanlıktan destek

Yeni destek programı kapsamında Sanayi Bakanlığı yatırımların destekleneceğine yönelik çağrı yaptı. Buna göre 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanında yatırımların destek bulması adına son başvuru tarihi de belirlendi. Yatırım projelerine destek verilebilmesi için proje büyüklüğünün en az ne kadar olması gerektiği de belli oldu.

KİMYA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ DESTEKLENECEK

Kimya sektöründe dış ticareti azaltmak adına Sanayi Bakanlığı harekete geçti. Yeni destek programı olarak adlandırılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 'Sağlık ve Kimya Ürünleri' başlıklı 4'üncü çağrıyla yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

Ayrıca, çağrı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinden seçili ürünler de desteklenecek. Önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek ilaç sektöründe yerli üretime destek verilecek.

PROJE BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLMALI?

'Milli Teknoloji Hamlesi' çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı kapsamında başvuru yapacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde bulunan 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Sanayi Bakanlığı’nın yapmış olduğu çağrıya 13 Eylül'e kadar başvurulabilecek. Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tarafından 'hamle.gov.tr' adresinden gerçekleştirilebilecek.

DESTEK VE TEŞVİKLERE TEK PENCEREDEN ERİŞİM

'Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri', 'Radar Soğurucu Yüzeyler', 'Kan ve Kan Ürünleri', 'Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler', 'Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi', 'Diğer İlaç Teknolojileri', 'Kişiselleştirilmiş Tıp Teknolojileri', 'Aşı ve İmmünolojik Ürünler, Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/ Organ Teknolojileri', 'BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar', 'Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri', 'Yeni Nesil Protez ve Ortez', 'Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri', 'Yenilikçi İmplantlar, Tanı Kitleri' ve 'Robotik Cerrahi Teknolojileri' altında gruplandırılan 80 alanda, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin Sanayi Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklere tek pencereden erişimi mümkün olacak.



