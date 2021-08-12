FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son başvuru tarihi 13 Eylül! Bakanlıktan destek

Son başvuru tarihi 13 Eylül! Bakanlıktan destek

12.08.2021 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi Bakanlığı’ndan teknoloji alanına destek sağlamak adına çağrıda bulunuldu. 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımların destekleneceğini duyuran bakanlığa başvuru için son tarihi kaçırmayın.

Son başvuru tarihi 13 Eylül! Bakanlıktan destek

Yeni destek programı kapsamında Sanayi Bakanlığı yatırımların destekleneceğine yönelik çağrı yaptı. Buna göre 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanında yatırımların destek bulması adına son başvuru tarihi de belirlendi. Yatırım projelerine destek verilebilmesi için proje büyüklüğünün en az ne kadar olması gerektiği de belli oldu.

KİMYA SEKTÖRÜ ÜRÜNLERİ DESTEKLENECEK

Kimya sektöründe dış ticareti azaltmak adına Sanayi Bakanlığı harekete geçti. Yeni destek programı olarak adlandırılan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında, 'Sağlık ve Kimya Ürünleri' başlıklı 4'üncü çağrıyla yerli ve milli sanayinin gelişmesinde yüksek potansiyele sahip kimya sektörü ürünlerinin geliştirilmesine destek sağlanacak.

Ayrıca, çağrı çerçevesinde ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinden seçili ürünler de desteklenecek. Önemli miktar ve çeşitlilikte üretimle ihracat imkanı bulunan ve katma değeri yüksek ilaç sektöründe yerli üretime destek verilecek.

PROJE BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR OLMALI?

'Milli Teknoloji Hamlesi' çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturacak çağrı kapsamında başvuru yapacak yatırım projelerinin büyüklüğünün 10 milyon liradan yüksek olması gerekecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çağrısı ile orta-yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde bulunan 421 ürün ve 80 yenilikçi teknoloji alanındaki yatırımlar desteklenecek.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

Sanayi Bakanlığı’nın yapmış olduğu çağrıya 13 Eylül'e kadar başvurulabilecek. Tamamen elektronik ortamda yürütülecek başvurular, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketleri tarafından 'hamle.gov.tr' adresinden gerçekleştirilebilecek.

DESTEK VE TEŞVİKLERE TEK PENCEREDEN ERİŞİM

'Petrokimya Ara Mamulleri ve Katkı Maddeleri', 'Radar Soğurucu Yüzeyler', 'Kan ve Kan Ürünleri', 'Kanser ve Otoimmün Hastalıklar İçin İlaç Taşıyıcı Sistemler', 'Biyoteknolojik İlaçların Geliştirilmesi ve Üretimi', 'Diğer İlaç Teknolojileri', 'Kişiselleştirilmiş Tıp Teknolojileri', 'Aşı ve İmmünolojik Ürünler, Rejeneratif Tıp ve Yapay Doku/ Organ Teknolojileri', 'BİT Tabanlı Yenilikçi Tıbbi Cihazlar', 'Yenilikçi Tıbbi Görüntüleme Sistemleri', 'Yeni Nesil Protez ve Ortez', 'Yenilikçi Tıbbi Sarf Malzemeleri', 'Yenilikçi İmplantlar, Tanı Kitleri' ve 'Robotik Cerrahi Teknolojileri' altında gruplandırılan 80 alanda, Türkiye'de yerleşik sermaye şirketlerinin Sanayi Bakanlığı ile bağlı veya ilgili kuruluşları tarafından sağlanan destek ve teşviklere tek pencereden erişimi mümkün olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
80 erkekle çalışıyor! Herkes onu garipsiyor80 erkekle çalışıyor! Herkes onu garipsiyor
Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktıEda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada Yusuf G.'nin mesajları ortaya çıktı
2 yıl yasaklandı! Bakan böyle duyurdu2 yıl yasaklandı! Bakan böyle duyurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Altındağ'daki olaylarla ilgili yeni gelişme! İfadesi ortaya çıktı

Sel felaketinden acı haberler geldi

Sel felaketinden acı haberler geldi

Memur zammı ne kadar olacak?

Memur zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ağustos ayı faiz kararını açıkladı!

Marketlerde yeni dönem!

Marketlerde yeni dönem!

Karpuzdan cips yaptı, dünyaya pazarlıyor

Karpuzdan cips yaptı, dünyaya pazarlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

30 saniyede 15 milyon TL kazandırdı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

Cumartesi günleri yıllık izinden düşülecek

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

5 bin liralık arsa fiyatı 500 bin liraya fırladı!

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Yangınlar turizmi ne kadar etkiledi? Bakan Ersoy açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.