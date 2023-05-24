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SON DAİKA | 28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye! Henüz maaş alamayan EYT'lilerin beklediği haber: "Birikmiş olarak alacaklar" diyerek duyurdu

24.05.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasasından yararlanan ancak henüz maaşını alamayan emeklilerin beklediği haber geldi. Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanlar da dahil olmak üzere henüz maaşı bağlanmayan EYT'liler, 28 Haziran'dan önce hem Kurban hem de Ramazan bayramı ikramiyesini birlikte alacak. Böylelikle henüz maaşı bağlanmayan EYT'lilerin hesaplarına 4 bin TL'lik çift ikramiye yatırılacak. İşte tüm detaylar...

SON DAİKA | 28 Haziran'dan önce 4 bin liralık çifte ikramiye! Henüz maaş alamayan EYT'lilerin beklediği haber: "Birikmiş olarak alacaklar" diyerek duyurdu

Son dakika EYT haberi: Milyonlarca vatandaşın emekli olmasını sağlayan EYT düzenlemesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Yıl sonuna kadar yaklaşık 2,5 milyon kişinin faydalanması beklenen EYT düzenlemesiyle birlikte emeklilik başvuruları devam ederken maaş düğümü çözülmeye başlandı. Birçok EYT'li vatandaşa emekli maaşları bağlanırken, henüz maaşını alamamış olanlar içinse 'çifte bayram ikramiyesi' açıklaması geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekliliğe başvuranların bütün haklarını birikmiş olarak alacağını söyledi.

SON DAKİKA | BAKAN BİLGİN: "BU AY SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, EYT kapsamında aylık bağlama işlemlerinin devam ettiğini belirterek, "Kimse endişe etmesin, hızla bağlanıyor, bu ay sonuna kadar tamamlanacak. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" dedi.

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TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE ZAM NE KADAR OLACAK?

Bakan Bilgin, asgari ücretin temmuz ayında yeniden değerlendirileceğini işaret ederek, en düşük memur maaşının da 22 bin lira olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete zammı ilan ettiğini anımsatan Bakan Bilgin, enflasyon başta olmak üzere çeşitli parametreleri dikkate alınarak düzenleme yapılacağını ifade etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını anımsatan Bilgin, "Enflasyon teknik bir mesele, bir de Türk lirasının reel alım gücünü dikkate alıyoruz. Fiyatlardaki dalgalanmaları alıyoruz. Onları değerlendiren bir set oluşturup o set üzerinden asgari ücret komisyonunda görüşüyoruz. Komisyon'da işçi, işveren tarafı var, birlikte değerlendiriyoruz. Cumhurbaşkanımız geçen bu konuyu açıkladı ve onun da katkısıyla o seviyeye geldi. Temmuz'da da aynı benzer bir süreç işleyecek" diye konuştu.

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EYT'Lİ OLUP HENÜZ MAAŞ ALAMAYANLARA İKİ İKRAMİYE BİRDEN YATACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; EYT kapsamında yapılan başvuruların yıl sonuna kadar 2.5 milyona, ilerleyen yıllarda koşulları tamamlayacaklarla birlikte 4 milyon 800 bine ulaşması bekleniyor. Emeklilik işlemleri tamamlananlar peşin ödeme, emekli aylığı, bayram ikramiyesi ve promosyon dahil tüm haklarını alıyor. Mart ayında müracaatta bulunup emekli aylığı en düşük emekli aylığına tamamlananlara farkları yatıyor.

28 HAZİRAN'DAN ÖNCE 4 BİN TL ÇİFTE İKRAMİYE

Aylıklar ve farklar emeklilik başvurusu yapılırken Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilen banka hesaplarına yatırılıyor. Aylık işlemi tamamlanıp banka bildirmeyenler de ikametgâhın olduğu bölgedeki Ziraat Bankası'na giderek kimlik numarası ile aylığını, ikramiyesini alabiliyor. İki bin liralık ikinci bayram ikramiyesi de Kurban bayramının başlayacağı 28 Haziran'dan önce yatacak.

Aylık işlemleri gecikenler toplamda 4 bin liralık Ramazan ve Kurban bayramları ikramiyelerini birlikte alacak.

EYT'Lİ DE REFAH PAYI ALACAK

EYT kapsamında emekli olanlar da temmuz ayında hem zam hem de refah payı alacak. En düşük emekli aylığı 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 7 bin 500 liraya, geçen yıl 1100 lira olan bayram ikramiyeleri de 2 bin liraya çıkarıldı. Şimdi de 7500 lira üzerinde emekli aylığı alan 6 milyon emeklinin aylığına refah payı eklenecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşından itibaren emekli aylıklarında kademeli zam oranı söz konusu olacak.

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Yani daha az maaş alan emekliye verilecek zam oranı daha yüksek olacak. Emekli zammı da 7 bin 500- 10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzerine kademeli olarak belirlenecek.

SSK'LILAR BAŞI ÇEKİYOR

EYT ile emekliliğe hak kazananların yaklaşık 1 milyon 665 bini SSK'lı, 88 bin 650'si Bağ-Kur, 496 bini de kamu çalışanlarından oluşuyor. Başvuru ve aylık bağlanmada SSK'lılar başı çekiyor. İkinci sırada Bağ-Kur'lular yer alıyor. Emekli Sandığı mensubu memurların EYT'ye ilgisinin düşük olduğu görülüyor. Bu yıl için emekli EYT'den yararlanma hakkına sahip 2 milyon 250 bin kişi olmasına karşın başvuruda yoğunluk olmadı.

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son dakika EYT Bayram ikramiyesi emekli

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