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SON DAKİKA | 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci 'İlk defa paylaşıyorum' diyerek duyurdu

09.01.2023 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Kirişci konuşmasında "Burada ilk defa sizlerle paylaşıyorum" diyerek önemli gelişmeyi duyurdu. Bakan Kirişci, genç çiftçilere yönelik Uzman Eller Projesi ile verilen hibe desteğinin 100 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkarılacağını söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 100 bin TL'den 250 bin TL'ye çıkacak! Bakan Kirişci 'İlk defa paylaşıyorum' diyerek duyurdu

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den canlı yayında çiftçileri yakından ilgilendiren açıklamalar geldi. Bakan Kirişci genç çiftçilere yönelik hibe desteğinin 250 bin TL'ye çıkarılacağını ilk kez duyururken tahıl koridorunda taşınan tahıl ve gıda ürünlerinden tarım ihracatına, personel istihdamından tarımsal desteklemeye kadar pek çok önemli konuda değerlendirmelerde bulundu. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

"250 BİN TL'YE ÇIKARACAĞIZ"

Bakan Kirişci yaptığı açıklamada "Kent Tarımı ile ilgili çalışmalarımızda son aşamaya geldik. Burada ilk etapta 3 yıllık bir eylem planı hazırlıyoruz. Kent Tarımı ile ilgili kısa ve uzun vadeli faaliyetlerimizi, projeleri, desteklerimizi içeren eylem planımızı yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Burada ilk defa sizlerle paylaşıyorum: Sayın Cumhurbaşkanımız da uygun bulursa genç çiftçilerimize yönelik Uzman Eller Projesi ile verdiğimiz hibe desteğimizi 100 bin TL’den 250 bin TL’ye çıkaracağız." dedi.

6 BİNE YAKIN YENİ PERSONEL

Öte yandan Bakan Kirişci konuşmasında "DSİ bünyesinde görevlendirilmek üzere çeşitli branşlarda 1273 sözleşmeli personel alacağız. Böylece, önümüzdeki günlerde, Tarım ve Orman Bakanlığımız bünyesinde, toplam 6 bine yakın yeni personel istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TARIM İHRACATI VE ÇİFTÇİLERE TARIMSAL DESTEKLEME

"Bugün itibariyle tahıl koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşındı." diyen Bakan Kirişci, "Aralık ayı rakamlarının netleşmesiyle 2022 yılını, 30 milyar dolar civarındaki tarım ihracatıyla kapatmış olacağız." şeklinde konuştu. Ayrıca 2022 yılında çiftçilere 40,4 milyar lira tarımsal desteklemede bulunduklarını söyledi. (İHA/DHA)


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