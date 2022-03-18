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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Geçiş ücreti ise...

18.03.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının mega projeleri arasında yer alan dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsünün açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştiriliyor.1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkındırarak 118 bin kişiye istihdam sağlayacak. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü açıldı! Geçiş ücreti ise...

Son dakika: "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

SEYİT ONBAŞI'NIN TOP MERMİSİ ZİRVEYE YERLEŞTİRİLECEK

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürünün montajı ise sürüyor.

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DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

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'EN'LERİN PROJESİ OLARAK ANILIYOR

"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

EKONOMİYE 628 MİLYON EUROLUK KATKI

Proje ile zamandan 382 milyon euro, akaryakıt tüketiminden 31 milyon 300 bin euro, 3 bin 234 ağaca eş değer karbon salınımdaki azalmayla çevresel olarak 1 milyon 900 bin euro tasarruf edilecek. Böylece toplam tasarruf tutarı yıllık 415 milyon euroya ulaşacak.

Projenin 1,5 yıl önce açılmasıyla ekonomiye 628 milyon euro katkı sağlanmış olacak.

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