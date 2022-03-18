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Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! 3.1 milyar Euro'ya mal oldu... Seyit Onbaşı detayı

18.03.2022 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün açılıyor. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprü, iki kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek. Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde hizmete başlayacak köprünün açılışını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yapacak. 3.1 milyar Euro’ya mal olan köprünün geçiş ücreti de bugün belli olacak.

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü açılıyor! 3.1 milyar Euro'ya mal oldu... Seyit Onbaşı detayı

Son dakika: 1915 Çanakkale Köprüsü, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. Temeli 18 Mart 2017’de atılan köprünün açılışından önce bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu “Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümünde Türkiye tarihine, dünya tarihine geçecek çok önemli bir açılış var. Çok heyecanlıyız. Hazırlık aşaması 10 yıl süren ve 4 yıl gibi çok kısa bir sürede bitirilen, dünyanın en geniş açıklıklı ve en yüksek çelik ayaklara sahip köprüsünü saat 16.00 itibarıyla hizmete açacağız. Köprümüz sembollerin köprüsü. 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklar 3’üncü ayın 18’ini simgeliyor. 2023 metrelik orta açıklık ise Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını simgeliyor. Seyit Onbaşı’nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte kule yükseklikleri 334 metreye kadar çıkacak” şeklinde konuştu.

6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Köprü açıldıktan sonra Boğaz’ın iki yakası arasındaki mesafenin 6 dakikaya düşeceğini belirten Bakan Karaismailoğlu “Proje ile zaman, akaryakıt ve çevresel olarak yıllık 6 milyar liraya denk gelen tasarruf sağlanacağı hesaplanıyor. Bu köprü açıldıktan sonra köprüyle birlikte 100 kilometrelik Malkara-Çanakkale Otoyolu hem Çanakkale’ye hem Marmara Bölgesi’ne hem Ege Bölgesi’ne ve özellikle ülkemizin batı kesimlerinde çok büyük değişimlere neden olacak. Bölgedeki istihdamda, üretimde, sanayide, teknolojide, turizmde, tarımda muhteşem gelişmeler olacak. Burası Avrupa’nın çıkış yolu, bir lojistik koridoru olarak yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmet edecek. Bütün vatandaşlarımızı, gelebilecekleri Çanakkale’ye, gelemeyecekleri televizyonların başında bu muhteşem eserin açılışına bekliyoruz” diyerek sözlerini sürdürdü.

Tam adı ‘1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu’ olan projenin toplam maliyeti 3.1 milyar Euro’yu buldu. Yap-işlet-devret modeliyle ihaleye çıkarılan projeyi Türkiye ve Güney Koreli firmalardan oluşan ‘Daelim–Limak–SK–Yapı Merkezi’ Ortak Girişimi, 16 yıl 2 ay 12 gün işletme süresi teklifiyle kazanmıştı. Proje, 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplamda 101 kilometre uzunluğu bulunuyor.

GÜN DOĞUMUNU KÖPRÜDEN İZLEDİ

Bakan Karaismailoğlu, dün 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüde sabaha karşı yürümeye başladı ve güneşin doğuşunu köprü ortasında karşıladı. Köprü üzerinde gün doğumunu izleyen Karaismailoğlu, beraberindekilerle hatıra fotoğrafı da çektirdi. Daha sonra Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu’yla birlikte, Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen görme ve bedensel engelli vatandaşlar ile Gelibolu gişelerden 1915 Çanakkale Köprüsü’nün orta kısmına kadar yürüdü.

KÖPRÜDEN ÖNE ÇIKAN RAKAMLAR

  • Kule uzunluğu 318 metreyle asma köprüler arasında en uzunu. Yükseklik, Seyit Onbaşı’nın anısına koyulacak top mermileriyle 334 metreye çıkacak.

  • İki ayak arası uzunluk Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına atıfla 2023 metre. Bu sayede, dünyanın iki ayak arası en uzun mesafeye sahip köprüsü de olacak.

  • Köprünün uzunluğu 4.5 kilometre. Köprü üzerine toplam 6 şerit bulunuyor.

  • Proje süresince 15 farklı ülkeden yaklaşık 12 bin personel görev yaptı. Mühendislerin sayısı 900 olup, bu sayının yüzde 90’ından fazlası Türklerden oluştu.

  • Projede 177 bin ton çelik kullanıldı, bu çelikle 128 bin otomobil üretilebiliyor. Ayrıca, 227 bin ton da beton kullanıldı.

  • Kuleler boyanırken Türk bayrağından ilham alındı.

(DHA)

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