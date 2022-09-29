SON DAKİKA | 20 milyon kişi asgari ücret zammını bekliyor! '10 bin TL'yi bile aşabilir' İşte üç kritik asgari ücret senaryosu

Asgari ücret ne kadar olacak? Net asgari ücretin 5.500 TL olduğu biliniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz Temmuz ayında asgari ücreti belirlerken yaptığı konuşma dikkat çekmişti. Erdoğan, Aralık ayını işaret etmişti. %20'den başlayan asgari ücret tahminleri %80'e kadar yükseliyor. Asgari ücret nasıl hesaplanacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır, Haber Global'de katıldığı yayında asgari ücret zammıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Nayır, asgari ücret için üç farklı senaryonun söz konusu olduğunu belirtti.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN 3 SENARYO! '%40, %60...'

'Sadece asgari ücretli çalışanların değil sigortalı çalışan herkesi ilgilendiriyor. 20 milyon kişinin gözü kulağı asgari ücret zammında! Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında başlayacak. %20'den başlayan tahminler %80'e kadar tırmanıyor. Her uzmanın asgari ücretle ilgili farklı bir senaryosu var.

'ERDOĞAN, ASIL ARTIŞ İÇİN ARALIK'I İŞARET ETMİŞTİ'

Temmuz'da yapılan artış son senelerin en yüksek zammı olmuştu. Süre ilerledikçe asgari ücretin alım gücü zayıfladı. Temmuz'daki beklentiler daha fazlaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz zammını açıklarken bunun bir ara zam olduğunu asıl artışın sene sonunda olduğunu ifade etti.

'%80 ZAM SENARYOSU BİLE VAR! BRÜT 11.647 TL...'

%30 ara zam olunca beklentiler de arttı. Mevcut asgari ücret 5.500 TL! Olası senaryolarda % 40, %60'a kadar tırmanıyor. Bazı uzmanlar %80 senaryosunu bile dile getiriyor.

Eğer %40 bir artış olursa net asgari ücret tutarı 7.700 TL olacak.

Eğer %60 bir artış olursa net asgari ücret tutarı 8.800 TL olacak. Brüt 10.353 TL

Eğer %80'lik bir artış olursa mevcut asgari ücret 9.900 TL olacak! Brüt 11.647 TL...'



