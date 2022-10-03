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Son dakika... 20 milyon kişinin yeni maaşları için kritik ipucu: Eylül enflasyonu bugün açıklanıyor! Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak?

03.10.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini bugün yayımlayacak. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 73’ün üzerine yükselirken, gözler yaklaşık 20 milyon memur ve emekli için yapılacak Ocak zammına çevrildi. Enflasyon verisi sonrası Ocak 2023 emekli zammı ve memur zammı için maaş hesabı şimdiden yapılmaya başlandı. Peki Ocak 2023 memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Kim, ne kadar maaş alacak? En düşük maaş ne kadar olacak? İşte yanıtı… İşte haberin detayları…

Son dakika... 20 milyon kişinin yeni maaşları için kritik ipucu: Eylül enflasyonu bugün açıklanıyor! Ocak 2023 memur ve emekli zammı ne olacak?

Son dakika... Tüm Türkiye’nin merakla beklediği veri bugün saat 10.00’da açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı tüketici fiyatları ve yurt içi üretici fiyatları verilerini yayımlayacak. Piyasanın genel beklentisi enflasyon rakamlarının yüzde 84’ün üzerine çıkacağı yönünde. Emekli ve memur maaş zam dönemi yaklaşırken milyonlarca kişi enflasyon rakamlarını yakından takip ediyor. Memur ve memur emeklisi için yılın ilk 6 ayı baz alınarak açıklanan zam oranı yüzde 41,69, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 zam yapılmıştı. Ocak zammı için hesaplar şimdiden yapılmaya başlanırken gelen verilerde yeni ipuçları aranıyor. Peki memur ve emekliler ne kadar enflasyon farkı alacak? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı ne kadar olacak? En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? İşte haberin detayları…

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4 KURUMUN EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Tüketici fiyatları son olarak aylık yüzde 1,46 artışla yıllık yüzde 80,21 seviyesine ulaşmıştı. Yurt içi üretici fiyatlarında ise aylık yüzde 2,41, yıllık yüzde 143,75 artış yaşanmıştı.

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin Eylül ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre enflasyonun aylık yüzde 3,6, yıllık yüzde 84,5 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,53 artmasını bekliyor. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 72,35'den yüzde 73,88'e yükseldi.

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ForeksHaber'in 16 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, TÜFE'de Eylül ayı ortalama tahmin yüzde 3,59 artış olurken, yıllık veride ise medyan tahmin yüzde 84,63, ortalama yüzde 84,42 artışa işaret etti.

Reuters’ın 11 katılımcıyla düzenlediği ankette, eylül için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 83,5 ile 85,35 arasında yer alıyor. Ankette, aylık enflasyonunsa yüzde 3,75 seviyesinde olması bekleniyor.

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MEMURLARA EK ZAM HAKKI

Memurlar 2022 yılının ikinci yarısında yüzde 7 zam almıştı. Yılın ikinci yarısında oluşacak enflasyonun yüzde 7'yi aşması halinde enflasyon farkı alınabilecek. Temmuz ayında enflasyon yüzde 2,37, Ağustos ayında ise yüzde 1,46 çıkmıştı. Bu iki oran kümülatif olarak yüzde 3,86 anlamına geliyor. 4 kurumun beklenti anketinde yer aldığı gibi Eylül ayında yüzde 3,5 civarında bir enflasyon açıklanması halinde kümülatif enflasyon yüzde 7'yi aşarak yüzde 7,4 seviyesine gelecek. Bu durumda Eylül ayı itibariyle memurlar enflasyon farkına hak kazanmış olacak.

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MERKEZ BANKASI’NIN YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası tarafından yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,73 olarak güncellendi. Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi de 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla zam oranının ipucunu verdi. Ankette katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 70,60 iken, bu anket döneminde yüzde 67,73 oldu. Bu tahmine göre 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 17,82 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu durumda Ocak'ta yüzde 17,82 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin yüzde 8'lik artışı enflasyon farkıyla yüzde 18,92'ye ulaşacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı.

Bu oranlara göre yeni maaşlar da belli oldu. Tahmin edilen zam oranına göre en düşük memur maaşının 9 bin 109 liradan 11 bin 217 liraya çıkması bekleniyor. 6 bin 77 lira alan memur emeklisinin ise maaşının 7 bin 483 lira olacağı hesaplandı.
En düşük aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 4 bin 687 liradan 5 bin 725 liraya çıkacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda maaşlar 2 bin 906 liradan 3 bin 550 liraya yükselecek. En düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335 liradan 4 bin 74 liraya, Bağ-Kur esnaf emeklilerinde ise 4 bin 197 liradan 5 bin 126 liraya çıkacak.

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 4 BİN 500 LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Kesin zam oranı Ocak ayında belli olacak. Ayrıca ek iyileştirme de yapılabilecek. Bu artışlardan biri emeklilerin taban aylığında bekleniyor. Temmuz'da 3 bin 500 liraya çıkarılan taban aylık ödemesinin Ocak'ta bir kez daha artırılması gündemde. Bu konudaki karar da Aralık ayında ya da en geç Ocak ayı başında verilecek. Ayrıca memurların ve emeklilerin zam oranının ek iyileştirmeyle yükseltilmesi beklentileri de bulunuyor. Ocak zammı ile en düşük emekli maaşı için 4 bin ila 4 bin 500 lira arasındaki rakamlar konuşuluyor.


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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon
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