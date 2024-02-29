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TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Şubat'ta 53 bin liraya yükseldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.02.2024 10:48
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Türk-İş'in Şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre mutfak enflasyonu aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 olarak hesaplandı. Veri son beş ayın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi. Rapora göre açlık sınırı 16 bin 257 lira olurken yoksulluk sınırı da 53 bin liraya yükseldi.

TÜRK-İŞ açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı: Şubat'ta 53 bin liraya yükseldi

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Şubat 2024 sonuçları açıklandı.

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Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 16 bin 257 liraya yükseldi.

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Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım,eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 52 bin 954 lira olarak olarak ölçüldü.

Bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 21 bin 189 liraya yükseldi.

Türk-İş'in raporuna göre "mutfak enflasyonu” verilerindeki değişim Şubat 2024’te Ankara’da yaşayan dört kişilik bir aile için aylık yüzde 8,03, 12 aylık yüzde 72,49 ve yıllık ortalama 77,20 artış olarak hesaplandı.


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Anahtar Kelimeler:
açlık ve yoksulluk sınırı
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