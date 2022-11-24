FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Otomotiv
  4. SON DAKİKA | Otomobil alacaklar merakla bekliyordu... ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

SON DAKİKA | Otomobil alacaklar merakla bekliyordu... ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

24.11.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, sıfır ve ikinci el otomobil almak isteyenlerin meraklı beklediği haber geldi. Otomobil piyasasını etkileyecek ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla; otomobillerde ÖTV matrah limiti artırıldı. 1600 CC altı araçlarda alt limit 184 bin lira oldu. Matrah üst limiti ise 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı. İşte beklenen indirim oranları...

SON DAKİKA | Otomobil alacaklar merakla bekliyordu... ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Son dakika haberi... Otomobillerde yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya yükseltildi.

Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı Sıfır otomobilde matrah heyecanı! İşte adım adım matrah hesabı

Resmi Gazete'de yayımlanan, Cumhurbaşkanı Kararı ile binek otolar için oranlara esas özel tüketim vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Karara göre, yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 120 bin liradan 184 bin liraya, yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 150 bin liradan 220 bin liraya, yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 175 bin liradan 250 bin liraya, yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan matrah eşiği 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarıldı.

xw

Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

HEDEF: CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI

Düzenlemenin, özellikle yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilere yönelik ÖTV oranına esas ÖTV matrah eşiklerinin artırılması neticesinde, bazı otomobil fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Kararı ile yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde yapılan matrah artırımıyla bu segmentte fiyatların düşmesi ve dolayısıyla tercihlerin bu yerli otomobillere kayarak cari açığın azaltılması hedefleniyor.

h2

Ayrıca değişiklikle, yerli otomobillerin yoğun olduğu kategorilerde, matrah artırımıyla fiyatların düşmesi sonucu enflasyona da olumlu katkı vermesi amaçlanıyor.

BEKLENEN İNDİRİM ORANLARI

  • 1600 cc altı otomobillerde vergiler dahil satış fiyatı 594 bin 722 liranın üstünde olan otomobillerin fiyatında herhangi bir değişiklik olmazken yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 212 bin 401-369 bin 104 lira arasında olan otomobillerin fiyatının 7 bin ila 54 bin lira arasında düşmesi,

  • Aynı şekilde yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 150 bin liradan 220 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 369 bin 106-467 bin 280 lira olan otomobillerin fiyatının 43 bin ila 78 bin lira arasında düşmesi,

  • Yüzde 60 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 175 binden 250 bin liraya çıkarılmasıyla vergiler dahil satış fiyatı 467 bin 282 - 531 bin lira olan otomobillerin fiyatının ortalama 52 bin ila 59 bin lira arasında düşmesi,

  • Yüzde 70 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiğinin 200 bin liradan 280 bin liraya çıkarılması neticesinde, vergiler dahil satış fiyatı 530 bin 002 – 594 bin 720 lira olan otomobillerin fiyatının 29 bin 500 ila 33 bin lira arasında düşmesi bekleniyor.

h3

İTHAL OTOMOBİLLERİN MATRAHLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor. (AA)

matrah

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...
100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...
Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...Her bir EYT’li için 3 çalışan! Dikkat çeken SGK detayı...
Anahtar Kelimeler:
ÖTV ikinci el sıfır otomobil

En Çok Okunan Haberler

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar! Mal varlıklarına el konuldu

Kripto para borsası FTX'le ilgili flaş karar! Mal varlıklarına el konuldu

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

Asgari Ücret 2023 için tek tek hesaplandı

İstanbul'da yeniden deprem olur mu?

İstanbul'da yeniden deprem olur mu?

Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar!

Gaziantep TOKİ kura sonuçları isim listesi belli oldu mu? TOKİ Şehitkamil 2+1 ve 3+1 hak kazananlar!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç gerçek! Sizde de varsa doktora koşun

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.