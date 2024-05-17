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SON DAKİKA: 2024 ilk çeyreğine ilişkin işsizlik oranı belli oldu! TÜİK verileri açıkladı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
17.05.2024 10:21
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Son dakika haberi: Türkiye İstatistik Kurumu, işsizlik oranlarına dair verileri açıkladı. Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan gerileyerek yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 105 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: 2024 ilk çeyreğine ilişkin işsizlik oranı belli oldu! TÜİK verileri açıkladı

Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak-mart dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın ocak-mart döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 30 bin kişi artarak 3 milyon 105 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 1,2 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık düşüşle yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,8 kadınlarda ise yüzde 20,9 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

Ayrıntılar geliyor...

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