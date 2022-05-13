SON DAKİKA | 250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

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KABİNE TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILMIŞTI

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşülmüştü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırılmıştı.



