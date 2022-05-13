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  4. SON DAKİKA | 250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

SON DAKİKA | 250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

13.05.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile en az 400 bin dolar döviz tutarında taşınmaz satın alan yabancılar Türk vatandaşlığına hak kazanılabilecek. Eski yönetmelikte vatandaşlık alabilmek için alt sınır 250 bin dolardı. Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karara göre en az 500 bin dolar katkı payı ile emeklilik sistemine katılanlar da Türk vatandaşlığı alabilecek.

SON DAKİKA | 250 bin dolardı, arttı! Çok tartışılan 'konutla Türk vatandaşlığı' kararı Resmi Gazete'de

Son dakika: Konutla Türk vatandaşlığının 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasına ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.

Ayrıntılar geliyor...

Ekran Alıntısı

KABİNE TOPLANTISINDA KARARLAŞTIRILMIŞTI

Geçtiğimiz Nisan ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, istisnai Türk vatandaşlığı için satın alınması gereken gayrimenkulün değerinin yükseltilmesi görüşülmüştü. Kabine Toplantısı'nda istisnai Türk vatandaşlığına başvuru için satın alınacak gayrimenkulün değerinin 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılması kararlaştırılmıştı.

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resmi gazete Türkiye
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