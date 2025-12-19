FİNANS

SON DAKİKA | 26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı da aralarında

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde 26 şirkete mali müşavir operasyonu düzenlendi. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında olduğu şirketlere yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Suçlamalar ise belli oldu: "Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, kara para aklama"

Devrim Karadağ

Son dakika haberi: İstanbul merkezli 5 ilde operasyon için düğmeye basıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında 26 şirkete mali müşavir operasyonu düzenledi.

DEMİR HOLDİNG, CAVİTECH DENİZCİLİK VE SES YAPI DA VAR

Sabah erken saatlerde Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam 26 şirket ve mali müşavire yönelik baskınlar gerçekleştirildi.

43 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

"Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlamalarıyla yapılan operasyonda 43 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken; 35 şüpheli gözaltına alındı.

SON DAKİKA | 26 şirkete mali müşavir operasyonu! Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı da aralarında 1

Şirketlerde aramalar devam ediyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu

Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/243586 soruşturma numaralı dosyamız kapsamında yapılan araştırmalar neticesinde;

Belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali

müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6.971.991.447,98 TL (KDV Dahil) değerinde sahte fatura düzenlediği, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ve bu sahte faturaların şirketler tarafından kullanılarak yasal defterlerine kayıt etmek suretiyle kurumlar vergisi beyanlarında gider gösterildiği, haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle Devleti doğrudan zarara (sadece 2020-2021 yılları itibariyle tespit edilen şirketler özelinde yaklaşık 69.552.840,92 TL) uğrattıkları, elde edilen suç gelirlerinin ve kaynağı belirsiz paraların sahte faturalar üzerinden ticari faaliyet süsü verilerek belirli bir döngü ve zincir şeklinde yeniden şirkete veya şahıslara dönüşünün sağlanarak ekonomik sisteme dahil edilerek meşruluk kazandırılmaya çalışıldığı tespit edilmiştir.

SON DAKİKA | 26 şirkete mali müşavir operasyonu! Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı da aralarında 2

Örgütsel faaliyet çerçevesinde hareket ettiği tespit edilen 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir , 6 örgüt yöneticisi ve suça konu sahte faturaları kullanarak Kamu zararına sebep oldukları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş'nin suç tarihi suç tarihi itibariyle tespit edilen yönetici ve ortakları olan 11 şüphelinin dahil olduğu toplamda 43 şüpheli hakkında 19.12.2025 tarihinde gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemleri yapılmıştır.

Vergi suçları ile mücadele ve Kamu zararının önlenmesi amacıyla soruşturmaya titizlikle devam olunmaktadır."

