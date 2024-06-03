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  4. Son dakika: 325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneler için bugünden itibaren başlıyor

Son dakika: 325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneler için bugünden itibaren başlıyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
03.06.2024 10:34
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Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla; çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını sağlıyoruz. Projemizin ikinci dönem başvuruları başladı. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 avro (11.339 TL) destek sağlanacak" dedi.

Son dakika: 325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu: Çalışan anneler için bugünden itibaren başlıyor

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu aracılığıyla anneleri destekleyerek çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, projenin ikinci dönemi için başvuruların bugün başladığını duyurdu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de 12 ay boyunca çalışan annelere 325 euro (11.339 TL) destek sağlanacağını ifade etti.

7 BİN KİŞİ FAYDALANACAK

Bakan Işıkhan projenin 3 büyük şehirde 7 bin çalışan anneyi kapsadığını ifade ederek, "Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden toplam 7 bin kadın faydalanacak. Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) kapsamında başvuruları aşağıdaki link aracılığıyla e-Devlet üzerinden yapabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

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