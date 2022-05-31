Son dakika: 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı! Bugün Cumhurbaşkanı'na sunulacak

Milyonların beklediği 3600 ek göstergesiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 3600 ek gösterge ile ilgili 3 alternatifli çalışma tamamlandı, bugün Cumhurbaşkanı'na sunulacak.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

KİMLERİ KAPSIYOR?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

EMEKLİLERE YARAYACAK MI?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?

Düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.



