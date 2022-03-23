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Son dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 30 bin lira artış olacak

23.03.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 3600 Ek Gösterge Komisyonu ikinci kez toplandı. Üçüncü toplantı ise 10 Mayıs’ta yapılacak. 3600 ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ile yönetici pozisyonundaki memurları ile maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri yükselecek. 3600 ek gösterge ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yeni açıklamalar geldi. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmeleri...

Son dakika: 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişme! 30 bin lira artış olacak

Son dakika: Memurların gelir ve emekli aylıklarını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşmeye başladı. Birçok kamu görevlisinin maaş, emekli aylığı ve ikramiyelerinde artış olacak. Üçüncü toplantının ise 10 Mayıs'ta yapılacağı öğrenildi. 3600 ek gösterge ile ilgili Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan yeni açıklamalar geldi. Yalçın, 'Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bin liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmesi...

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yalçın, bir otelde düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yalçın, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlik yaptığı dönemde ilk görev yerinin Şırnak olduğunu, bu nedenle bu kentin kendisinde önemli ve özel bir yeri olduğunu bulunduğunu söyledi.

"'Sözleşmeli', 'süreli sözleşmeli', 'kadrolu' gibi farklı istihdam türleri, kamudaki çalışma barışını zorluyor ve bozuyor. Dolaysıyla insanların da iç huzuru bozuluyor." diyen Yalçın, bu nedenle sözleşmeli konusunu Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) ve toplu sözleşmede ana gündemler haline getirdiklerini belirtti.

Yalçın, "Nihayetinde son toplu sözleşmede sözleşmeliler konusunu, sözleşmeliye kadro talebimizin 2022 yılında çalışılıp tamamlanması konusunda bir masa kararı aldık." diye konuştu.

Masanın tarafı olarak çalışmanın tamamlanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir araya geleceklerini ifade eden Yalçın, kadro taleplerinin sağlanması için bütün gayreti göstereceklerini dile getirdi.

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3600 EK GÖSTERGELE İLE SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Bakanlıkla 3600 ek gösterge konusunu da görüştüklerini belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"2'nci toplantıyı bitirdik. 3'üncü toplantımız 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. O zamana kadar 12 ayrı bakanlıkla bir araya gelme süreci olacak. Bu süreçte hizmet kollarımıza ilişkin teknik ekiplerimiz Çalışma Genel Müdürlüğü ile bir araya gelecek. 3600 ek gösterge ve ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi konusunda bir memnuniyet üretmek, adaletli bir çerçeve meydana getirebilmek için kendi cephemizden katkı sunmuş olacağız. Ek göstergelerin hayata geçmesi durumunda memurların maaşları artacak, emekli olanların da emekli maaşları artacak. Emekli ikramiyelerinde 30 bin lira bir fark olacak. Emekli maaşında da bin liraya varan farklar meydana gelecek. Bu da bir emekli zammı anlamına geliyor. Ek gösterge ile ilgili samimiyetle ter akıtmaya, konuya ilişkin katkı sunmaya devam edeceğiz." (AA)

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emekli maaşı
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