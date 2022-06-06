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Son dakika: 3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

06.06.2022 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 3600 ek gösterge kararı sonrası ilk değerlendirmesini canlı yayında yaptı.

Son dakika: 3600 ek gösterge kararı sonrası Bakan Bilgin'den ilk açıklama

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir tartışılan, memurları ve emeklileri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge kararını Kabine sonrası duyurdu. Memurlarda 600 puanlık artışa gidilen ek göstergede, memur emeklilerin maaşı ve kıdem tazminatları arttı. Karar sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber'e katılarak yeni gelişmeleri değerlendirdi.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları:

3600 ek gösterge, devrim niteliğinde bir değişimdir. Çünkü bütün kamu personelini kapsayacak şekilde genişlettik. Emeklilerin ücret, maaş ve ikramiyelerinin düzenlemesidir. Ayrıca Aralık'ta da yeni bir düzenleme yapacağız. O düzenlemeyle beraber maaşlara etkisi katlanarak yansıyacak.

Bugün kamuda çalışan sıfır ek göstergesi olan çalışanlarımızda 600 ek puan aldılar. Maaşlarda bin 300 lira ile bin 400 lira arasında bir değişim oldu. 5 milyon 300 bin emekliyi kapsayan bir çalışma yaptık. Dolayısıyla sendikaların ve kimsenin beklemediği bir düzenleme yaptık.

Düzenlemeden yükseköğretim mezunu tüm memurlar yararlanacak.

Ayrıntılar geliyor...


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Vedat Bilgin
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