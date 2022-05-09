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Son dakika: 3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

09.05.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca kişinin beklediği 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yaklaşık 5 milyon çalışanın maaşlarını ve ikramiyelerini etkileyecek 3600 ek göstergede 10 Mayıs'ta yapılması beklenen toplantı iptal edildi. CNN Türk'te yer alan habere göre toplantının da henüz netleşmeyen ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son dakika haberi...

Son dakika: 3600 ek göstergede flaş gelişme! Toplantı tarihi ertelendi

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Milyonlarca öğretmen, hemşire ve polis memurun mayıs ayında Meclis’e intikal etmesi beklenen 3600 ek göstergeyle ilgili 10 Mayıs (yarın) yapılması gereken toplantı toplantı ertelendi. CNN Türk’ün haberine göre toplantı işçi sağlığı ve güvenliği haftasına ilişkin devam eden programlar nedeniyle ertelendi.

TOPLANTI TARİHİ BELLİ DEĞİL

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in bu kapsamda başka programlarının olduğu ifade edildi. Toplantının da henüz netleşmeyen ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. 3600 ek gösterge emekli maaşları ile emekli ikramiyelerinin yakından ilgilendiriyor.

Düzenlenme hayata geçirildiğinde emekli maaşları ile emekli ikramiyelerinde artış yaşanmış olacak. Şimdilik düzenlemenin kapsamının 4 meslekte; öğretmen, polis, hemşire, din görevlisini kapsaması bekleniyor.
Son olarak Memur-sen ek göstergelerle ilgili hükümetten teklif beklendiğini ifade etmişti.

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"MAYIS İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Konuya ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedar Bilgin son yaptığı açıklamasında, kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisine değinerek, “Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri, Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını da ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir. Bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız” ifadelerini kullanmıştı.

3600 EK GÖSTERGEDEN SONRA SIRA EYT'DE

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ise çalışmalarına başlanması içinse milyonlarca çalışanın beklediği diğer bir mesele olan 3600 Ek Göstergenin çözüme kavuşturulması gerekiyor. Mayıs ayında Meclis'e gelmesi beklenen düzenlemenin hemen ardından EYT konusunda çalışmaların da Ek Gösterge meselesinin çözülmesi ile başlayacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yapılan toplantılar EYT'liler için de kritik önem taşıyor.

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