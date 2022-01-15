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Son dakika… 3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

15.01.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi yaşandı. Memur ve memur emeklilerine yapılan yüzde 30.5’lik zam, 3600 ek göstergede formülü değiştirdi. 35 yıllık hizmeti olan öğretmen ve polis emeklisinin son zamla 5.941 liraya çıkan maaşı 1311 lira daha artacak. İşte yeni hesaplamaya göre son dakika 3600 ek gösterge farkları…

Son dakika… 3600 ek göstergede formül değişti! Maaşta 1311 TL fark…

Memurun merakla beklediği 3600 ek göstergede çalışmalar hızlanırken, memur ve memur emeklisine son yapılan yüzde 30.5’lik zamla ek göstergenin getirdiği kazanç daha da artacak. Yeni zamla birlikte halen 25 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli aylığı 1.157 TL, hizmet süresi 35 yıl olanlarınki ise 1.311 TL artacak. 30 yıl hizmeti olan öğretmen, polis ve din görevlileri 3600 ek gösterge kapsamına girdiklerinde emekli aylıkları 1.234 TL artarak 6 bin 826 TL’ye, bir yıllık ikramiye tutarı da 8 bin 204 TL’ye çıkacak. 30 yıllık hemşirenin ise emekli aylığı 1.391 TL artarak yine 6 bin 826 TL olacak.

ŞU ANDA NE ALIYORLAR?

Akşam gazetesinin haberine göre; Yeni zamla birlikte 30 yıl hizmeti bulunan 3000 ek göstergeye tabi öğretmen, polis ve din görevlilerinin emekli aylığı 5 bin 592 TL, 2200 ek göstergeye tabi hemşirelerin ise 5 bin 435 TL düzeyinde. Otuz yıllık hizmeti bulunanlar için bir yıllık hizmet karşılığı ödenen ikramiye tutarı ise 3000 ek göstergeli memurlarda 6 bin 721, 2200 ek göstergeli memurlarda ise 6 bin 533 TL. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler ile 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam – hatipler 3000 ek göstergeye tabiler. Hemşireler ise 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

HAZİRANDA MECLİS’TE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, hafta sonu yaptığı açıklamada çalışmayı bakanlık olarak tamamladıklarını belirterek, çalışmayı ilk aşamada sendikalarla, ardından da Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi diğer kamu kuruluşlarıyla müzakere edeceklerini duyurmuştu. Bilgin bu süreçlerin ardından yasayı en geç mayıs-haziran ayında Meclis’e intikal ettirileceğini belirtmişti.

İKRAMİYE NE KADAR YÜKSELİR?

EK göstergedeki artış emeklilik ikramiyesini de artıracak. Artış tutarı, 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis ve din görevlilerinde 37.1 bin lira, 30 yıl hizmeti bulunanlarda 44.5 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 51.9 bin lira olacak. Hemşirelerin emekli ikramiyesi ise 25 yıl hizmeti olanlarda 41.8 bin lira, 30 yıl hizmeti olanlarda 50.1 bin lira, 35 yıl hizmeti bulunanlarda ise 58.5 bin lira artacak. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde, geçmişte emekli olanlar ile ölen emeklilerden dolayı ölüm aylığı alanlar da yararlanacak.

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