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3600 ek göstergede yeni gelişme! Mayıs ayına dikkat!

13.04.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3600 ek gösterge düzenlemesi Mayıs ayında Meclis'e gelmesi bekleniyor. Memurların ve emeklilerin gelirlerini artıracak düzenlemede ayrıntılar ortaya çıktı. Hükümetin ve yetkili sendika Memur-Sen'in görüştüğü 3600 ek göstergenin 3'üncü toplantısı 10 Mayıs'ta yapılacak. Üçüncü toplantı öncesi ise çalışmalarını tamamlayan Memur-Sen'in taleplerine ilişkin Çalışma Genel Müdürlüğü'nde bir sunum gerçekleştirdiği öğrenildi. Memur-Sen, düzenlemenin tüm meslek gruplarını kapsamasını istediği öğrenildi.

3600 ek göstergede yeni gelişme! Mayıs ayına dikkat!

3600 ek göstegede mayıs ayı işaret edilmişti. Mayıs ayı yaklaşırken 3600 ek gösterge konusunda çalışmalar hız kazandı. Yeni düzenleme ile memurların gelir ve emekli aylıklarını artacak. İşte 3600 ek gösterge haberinin ayrıntıları...

3600 EK GÖSTERGE İÇİN GÖZLER 10 MAYIS'TA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ile ilgili teknik çalışmaları mayısta bitirerek Meclis'e sunulacak hale getireceklerini ifade etti. Milyonlarca çalışanın beklediği ek gösterge düzenlemesinin Meclis tatile girmeden önce temmuz ayında yasalaşması bekleniyor. Öğretmen, polis, hemşire, avukatlar, din görevlileri, sağlık ve teknik hizmetleri, idarecilere 3600 ek gösterge verilmesine yönelik üçüncü toplantı 10 Mayıs'ta yapılacak. Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini etkileyecek düzenlemeyle dengeler değişirken, personel rejiminde büyük dönüşüm yaşanacak.

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MAYIS'TA MECLİS'E GELİYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı.

KAMUDAKİ HERKESİ KAPSASIN

Hemşirelere 14 Mart'ta verilen müjdenin ardından gözler diğer meslek gruplarına çevrildi. Yenişafak'ta yer alan habere göre, sendika yetkililerin 3600 ek göstergenin belirli meslek grupları ile sınırlı kalmamasını ve kamuda çalışan her meslek grubunu kapsamasını talep ettiği bakanlığın da bu talebe olumlu baktığı belirtiliyor.

Maaşlarda olan yansıtma oranı, ek göstergedeki unvanların korunması, 2200-3600 arası ek göstergede olanların arasındaki makasın düzenlenmesinin de yapılan sunumda yer aldığı kaydedildi.

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