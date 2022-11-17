SON DAKİKA | 39 ilçeden sadece iki tanesinde var! Artık borsadan hiç farkı yok... Asgari ücret zammı öncesi yine yükselttiler

Son dakika: Konut sektöründeki maliyetler ve arz-talep dengesinde yaşanan artış sonrasında ev fiyatları, özellikle kira fiyatları İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok kentinde arttı. Öğrencilerin yoğunluklu olduğu ilçelerde kiralar, borsadan farksız gün aşırı arttı. İstanbul'da neredeyse artık 5 bin TL'nin altına ev bulmak zorlaştı. Vatandaşlar yüksek kiralardan şikayetçiyken emlak piyasası şimdiden asgari ücrete yapılacak yeni zammı fiyatlamaya başladı.

YÜZDE 200'LERE VARAN ARTIŞ

İstanbul'da şehir merkezi el yakıyor ama artık uzak ilçeler de ateş pahası. En ucuz kira asgari ücrete dayandı. Herkes dertli çünkü artan kira fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Kentte yüzde 100 hatta yüzde 200'ü bulan artışların olduğu kaydedildi.

SARIYER'DE 28, BEŞİKTAŞ'TA 22 BİN TL

Megakentte kira fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu rakamlar Sarıyer'de 28 bin TL'yi, Beşiktaş'ta ise 22 bin TL'yi gördü. En ucuz ilçeler ise Silivri ve Çatalca oldu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMEDEN EV KİRALARINA ZAM GELDİ

Show Haber'in haberine göre bu yıl asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte ev kiraları yüzde 100 arttı. Asgari ücret yılbaşında artacak ama daha artmadan kiralar yükseldi. 2+1 bir daire aralarındaki tek fark konumları... Bu ev Tuzla'da ise 6 bin TL, Fatih'te ise 15 bin TL, Beşiktaş'ta ise 45 bin TL değer biçiliyor.

