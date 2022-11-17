FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | 39 ilçeden sadece iki tanesinde var! Artık borsadan hiç farkı yok... Asgari ücret zammı öncesi yine yükselttiler

SON DAKİKA | 39 ilçeden sadece iki tanesinde var! Artık borsadan hiç farkı yok... Asgari ücret zammı öncesi yine yükselttiler

17.11.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul'da kira fiyatları cep yakıyor. Kentte ucuz daire kalmadı. Aynı standartta bir daire konumu nedeniyle 6 bin ila 45 bin TL arasında değişiyor. Vatandaşlar yüksek kira fiyatlarından şikayetçiyken şimdiden emlak piyasası asgari ücrete yapılacak yeni zammı fiyatlıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | 39 ilçeden sadece iki tanesinde var! Artık borsadan hiç farkı yok... Asgari ücret zammı öncesi yine yükselttiler

Son dakika: Konut sektöründeki maliyetler ve arz-talep dengesinde yaşanan artış sonrasında ev fiyatları, özellikle kira fiyatları İstanbul'da olduğu gibi Türkiye'nin birçok kentinde arttı. Öğrencilerin yoğunluklu olduğu ilçelerde kiralar, borsadan farksız gün aşırı arttı. İstanbul'da neredeyse artık 5 bin TL'nin altına ev bulmak zorlaştı. Vatandaşlar yüksek kiralardan şikayetçiyken emlak piyasası şimdiden asgari ücrete yapılacak yeni zammı fiyatlamaya başladı.

thumbs_b_c_bd188f5292060fc4334d4376fd620c58

YÜZDE 200'LERE VARAN ARTIŞ

İstanbul'da şehir merkezi el yakıyor ama artık uzak ilçeler de ateş pahası. En ucuz kira asgari ücrete dayandı. Herkes dertli çünkü artan kira fiyatları vatandaşın cebini yakıyor. Kentte yüzde 100 hatta yüzde 200'ü bulan artışların olduğu kaydedildi.

İstanbul'da kira düğümü! Aynı binada fiyat uçurumu, biri 3 bin diğeri 20 bin lira... İstanbul'da kira düğümü! Aynı binada fiyat uçurumu, biri 3 bin diğeri 20 bin lira...

SARIYER'DE 28, BEŞİKTAŞ'TA 22 BİN TL

Megakentte kira fiyatları son dönemlerin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu rakamlar Sarıyer'de 28 bin TL'yi, Beşiktaş'ta ise 22 bin TL'yi gördü. En ucuz ilçeler ise Silivri ve Çatalca oldu.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELMEDEN EV KİRALARINA ZAM GELDİ

Show Haber'in haberine göre bu yıl asgari ücrete yapılan zamlarla birlikte ev kiraları yüzde 100 arttı. Asgari ücret yılbaşında artacak ama daha artmadan kiralar yükseldi. 2+1 bir daire aralarındaki tek fark konumları... Bu ev Tuzla'da ise 6 bin TL, Fatih'te ise 15 bin TL, Beşiktaş'ta ise 45 bin TL değer biçiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi! Benzin ve motorin indirimi peş peşe geldi!
EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?
Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldiÖnce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret İstanbul Kira

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki hain saldırı! Kritik isim Suriye'de yakalandı

İstanbul'daki hain saldırı! Kritik isim Suriye'de yakalandı

Fatih Altaylı canlı yayında sinirlendi: Car car konuşuyorsun

Fatih Altaylı canlı yayında sinirlendi: Car car konuşuyorsun

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

EYT'liler de dahil emekliler ne kadar maaş alacak?

Hemen e-devlet'ten kontrol edin! Kimlik bilgileriniz...

Hemen e-devlet'ten kontrol edin! Kimlik bilgileriniz...

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

İstanbul'da alamayan oraya koştu! Yabancıya satış yasak

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Önce motorin şimdi benzin! Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Canice katledildiler! Evin duvarlarından 'kan sızıyordu'

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

Göz damlası sandığı şey kuvvetli yapıştırıcı çıkınca...

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

İki hafta içti, hayatı karardı! Organ nakli oldu

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.