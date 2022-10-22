SON DAKİKA | 4A, 4B ve 4C’li tüm çalışanları ilgilendiriyor! EYT ile erken emeklilikte 2.520 prim günü detayı: AK Parti ve MHP'li vekiller...

Son dakika… EYT yasası için tüm gözler Meclis’e çevrildi. Aralık ayında TBMM gündemine gelecek olan EYT düzenlemesi için son viraja girilirken 4A SGK, 4B Bağkur, 4C Emekli Sandığı kapsamında çalışan milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik prim gün sayısı detayı ortaya çıktı. Söz konusu düzenlemeyle ilgili detaylar netleşirken sorular da cevabını bulmaya başladı. Son 2 bin 520 prim günü için uyarıda bulunan uzmanlar yasa öncesi çok konuşulacak ayrıntıyı açıkladı. Peki EYT ne zaman çıkacak? İşte EYT yasası öncesi bilmeniz gereken detaylar…

SON DAKİKA: EYT NE ZAMAN ÇIKACAK? AK PARTİ VE MHP MİLLETVEKİLLERİ…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakın zamanda sunulacağını ve Erdoğan’ın onayını aldıktan sonra da Aralık ayında TBMM’ye geleceğini ifade etmişti. Düzenleme Meclis'e geldiğinde ise AK Parti ve MHP milletvekili sayısının yasa onay sayısı olan 300'ün üzerinde olması göz önünde bulundurulduğunda görüşmelerin ardından ay sonuna kadar düzenlemenin yürürlüğe girmesi bekleniyor.

SON 2520 PRİM GÜNÜNE DİKKAT!

4,4 milyon EYT’li olduğu tahmin edilirken ilk etapta 1,5 milyon kişinin emekli edileceği belirtilen EYT yasası öncesinde dikkat çeken açıklama SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan geldi.

SSK 4A, Bağ-Kur 4B ve Emekli Sandığı 4C emeklilik şartı için kritik olan prim gün sayısını açıklayan Erdursun, “SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı… Nereden emekli olacaksınız? SSK’lı olarak 1986’da işe başladınız ve hep çalışıyorsunuz. Sizin için hiçbir sıkıntı olmadan emekli olabilirsiniz. Ancak SSK’lı olarak işe başladınız, sonra bir dönem devlet memurluğu yaptınız. Daha sonra iş yeri açtım, orada Bağ-Kur primlerinin bir kısmını ödedim, bir kısmını ödemedim. Sonra tarımla uğraştım, sonra yeniden SSK’lı olarak işe başladım. Ben nereden emekli olacağım? Bunun için devlet son 2 bin 520 günü esas alıyor. Son 2 bin 520 gün içerisinde SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan hangisinin prim günü fazlaysa oradan emekli olabilirsiniz. Bu dolu dolu 7 yıldır” dedi.

YARISINDAN BİR FAZLASI BELİRLİYOR

“Bağ-Kur’dan emekli olmak SSK’dan emekli olmaya göre daha zor. Ancak hep Bağ-Kur primi ödemenize rağmen 9 bin prim gününe ulaşamadınız” diyen uzman isim, “İki statü de varsa son 2 bin 520 gün içinde, bunun yarısı 1,260 gündür. Yarısından bir fazla hangi kurumdan priminiz varsa emekli olabilirsiniz. Bu durumda SSK’dan emekli olmak isterseniz de son 1261 gününüzün SSK’dan olması gerekiyor” diyerek EYT ile erken emekli olacaklara uyarıda bulundu.



