Son dakika | ABD ile Çin arasında ticaret savaşında kırılma noktası! Trump duyurdu: Piyasaların beklediği mesaj geldi

Son dakika haberi: Çin ile ABD'nin gümrük tarifesi restleşmesi piyasaları endişelendirmişti. Şimdiyse son temasın nasıl bir etki uyandıracağı merak uyandırdı.

ABD İLE ÇİN ANLAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Donald Trump, Time dergisine yaptığı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda görüştüğünü duyurdu. Şi'nin kendisini aradığını kaydeden Trump, Çin ve ABD arasında ticaret anlaşması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

"BİZDEN BİR TRİLYON DOLAR KAZANMALARINA İZİN VEREMEYİZ"

Gelecek birkaç hafta içinde tam bir anlaşma listesi açıklanmasını beklediğini söyleyen Trump, "Kendilerini rahat hissedecekleri bir rakam var ancak bizden bir trilyon dolar kazanmalarına izin veremeyiz" dedi.

Gümrük vergilerinin gerekli olduğunu düşündüğünü vurgulayan Trump, ABD'nin bir yıl sonra ithalat ürünlerine hala yüzde 50 kadar gümrük vergisi uygulaması durumunda bunu ‘tam bir zafer' olarak değerlendireceğini ifade etti.

KÜRESEL PİYASALAR TRUMP'IN AÇIKLAMALARI SONRASI KARIŞIK SEYREDİYOR

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, Başkan Trump'ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin'e yönelik söylemlerinin tonunu yumuşatması dikkati çekiyor.

Powell ve Fed'e yönelik açıklamalarda bulunan Trump, önceki söylemlerinin aksine Powell'ın işine son vermeyi düşünmediğini dile getirdi.

Fed Başkanı'nın faiz indirme konusunda biraz daha aktif olması gerektiğini belirten Trump, "Fed'in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre oranı düşürmek için mükemmel bir zamandayız. Powell'ın bu konuda geç kalmasındansa erken ya da zamanında hareket etmesini bekliyoruz." dedi.

Analistler, Trump'ın hassas ekonomik konularsa sık değişen söylemlerinin küresel çapta yatırımcıları temkinli kalmaya sevk ettiğini söyledi.

"ÇİN'E KARŞI ÇOK NAZİK OLACAĞIZ"

Geçtiğimiz günlerde Çin'e karşı tarifeler konusunda nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, "Çin'e karşı sert oynayacağım demeyeceğim. Biz çok nazik olacağız. Onlar da çok nazik olacaklar. Sonra ne olacağını göreceğiz. Ama nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar. Çünkü aksi takdirde ABD ile iş yapamayacaklar." demişti.

GÜMRÜK TARİFE ORANI DEĞİŞECEK Mİ?

Trump, Çin'e uygulanan gümrük tarife oranının yüzde 145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfır da olmayacağını vurgulamıştı.

ABD Başkanı, "Çin'e karşı çok iyi olacağız. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile harika bir ilişkimiz var. Ancak yılda milyarlarca dolar kazanıp ordularını da ABD'den ve onların yaptıklarından inşa edecekler. Yani bu olmayacak." ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu "karşılıklı tarifelere" tepki gösteren ilk ülke olmuş ve aynı oranda karşılık vermişti. İki ülke arasında tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı gümrük tarifesini yüzde 145'e, Pekin de yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Washington yönetimi, diğer ülkelere getirdiği karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelerken, Çin'e yönelik olanlar ise yürürlüğe girmişti.

ABD Başkanı Trump, dün Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifeleri anlaşmazlığına ilişkin konuşmuş, Çin'le bu konuda her gün görüştüklerini ve gümrük tarifeleri konusunda bir çözüm bulunması gerektiğini söylemişti.

Çin'e uygulanan yüzde 145'lik gümrük tarifesinin yüksek olduğunu belirten Trump, "Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Adil olacak. Şu anda her şey (görüşmeler) aktif. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor." şeklinde konuşmuştu.

"KIRIM RUSYA'DA KALACAK"

Bu arada Trump bir de Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili açıklama yaptı. Savaşı başlatan etkenin Ukrayna'nın NATO'ya katılmak istemesi olduğunu savunan Trump "Kırım Rusya'da kalacak" diyerek rest çekti.

'RÜMEYSA ÖZTÜRK' AÇIKLAMASI

Tufts Üniversitesi doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk'ün 25 Mart'ta gözaltına alınmasına da değinen Trump, Öztürk'ün durumundan ‘haberdar olmadığını’ belirterek, Adalet Bakanlığı’ndan elindeki delilleri kamuoyuyla paylaşmasını isteyebileceğini bildirdi.

(AA-DHA)