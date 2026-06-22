Son dakika | ABD, İran'a yaptırımı askıya aldı: 60 günlük muafiyet!

Son dakika haberi: ABD-İran hattında İsviçre’de yürütülen diplomasi trafiği dünya gündemindeki yerini korurken, Washington’dan İran petrolüne ilişkin yeni bir adım geldi.

ABD Hazine Bakanlığı, İslamabad Mutabakatı kapsamında varılan uzlaşı doğrultusunda İran petrolünün üretimi, teslimatı ve satışına 60 gün süreyle izin veren geçici genel lisans yayımladığını duyurdu.

60 GÜNLÜK GEÇİCİ LİSANS

Karara göre İran menşeli ham petrol, petrol ürünleri ve petrokimya ürünlerine ilişkin bazı işlemler geçici olarak yaptırım kapsamı dışında tutulacak.

Söz konusu lisansın 21 Ağustos’a kadar geçerli olacağı belirtildi. Böylece İran petrol ihracatına yönelik yaptırımlarda 60 günlük bir muafiyet dönemi başlamış oldu.

BESSENT’TEN 'HÜRMÜZ BOĞAZI' AÇIKLAMASI

Kararı ABD Hazine Bakanı Scott Bessent duyurdu. Bessent, İsviçre’de devam eden görüşmeler kapsamında İran’ın Hürmüz Boğazı’nda serbest ve açık geçişi sağlamayı taahhüt ettiğini söyledi.

Bessent ayrıca İran’ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinin ülkeye girişine izin vermeyi kabul ettiğini belirtti.

“DÜNYAYI DAHA GÜVENLİ VE MÜREFFEH HALE GETİRİYORUZ”

İsviçre’deki görüşmelerin verimli sürdüğünü belirten Bessent, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda açık geçiş ve UAEA müfettişlerine izin konusunda taahhütte bulunduğunu vurguladı.