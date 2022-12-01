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SON DAKİKA | Açık bankacılık dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu: Ödeme hizmetleri için tek 'geçit'

01.12.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Açık bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldı. Merkez Bankası tarafından alınan yeni karar kapsamında finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebilecek. Yapılan açıklamada finansal hizmet kullanıcılarının deme emirlerini verebileceği 'GEÇİT' altyapısının tesis edildiği duyuruldu.

SON DAKİKA | Açık bankacılık dönemi başladı! Merkez Bankası duyurdu: Ödeme hizmetleri için tek 'geçit'

Son dakika: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), liralaşma stratejisinin dijital ekonomi yol haritasının önemli bir bileşeni olarak tanımladığı ödemeler alanı açık bankacılık hizmetlerinin kullanıma açıldığını bildirdi.

Açıklamada bankaların, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından geliştirilen ve taraflara standart Açık Bankacılık işlemleri sunulmasını sağlayan ‘Açık Bankacılık Geçidi’ (GEÇİT) altyapısı üzerinden hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"12 Kasım 2019 tarihinde güncellenen “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun”un 12 nci maddesinin birinci fıkrasına ödeme emri başlatma hizmeti (f bendi) ve ödeme hesabına ilişkin konsolide edilmiş bilgilerin çevrim içi platformlarda sunulması hizmeti (g bendi) eklenerek söz konusu hizmet türleri kanun kapsamında ödeme hizmeti olarak tanımlanmıştır. Ödeme Hizmetleri Veri Paylaşım Servisleri (ÖHVPS) olarak adlandırılan bu iki hizmet ile ödemeler alanındaki açık bankacılık servisleri tanımlanmıştır."

FARKLI ÖDEME HİZMETLERİNE TEK NOKTADAN ERİŞİM

"Düzenleme çalışmalarına paralel olarak ÖHVPS uygulama stratejisi ile detaylı teknik ve operasyonel gerekliliklerin belirlenmesi amacıyla dünyadaki en iyi uygulama örnekleri de incelenerek TCMB ve BKM işbirliği ile çalışmalar yürütülmüştür. Söz konusu çalışmalar sonucunda Ülkemiz koşulları ve ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak, paydaşlarımızın hızlı entegrasyonunun sağlandığı düşük maliyetli, verimli ve etkin ödeme hizmetleri veri paylaşım servisleri deneyimi için ortak bir platform tasarlanmıştır. Bu doğrultuda finansal hizmet kullanıcılarının birbirinden farklı ödeme hizmeti sağlayıcıları nezdindeki hesaplarını tek bir erişim noktasından yönetebileceği ve ödeme emirlerini verebileceği güvenli, verimli, etkin, düşük maliyetli ve yenilikçi iş modellerinin oluşmasına fırsat tanıyan ‘‘GEÇİT’ altyapısı tesis edilmiştir. BKM tarafından tamamen kurum içi beşeri ve teknik kaynaklar ile geliştirilip sunulan GEÇİT, ortak ÖHVPS altyapısı olarak konumlandırılmıştır.

ÖDEME HİZMETLERİ İÇİN TEK 'GEÇİT'

Bugün itibarıyla, testlerini ve teknik sertifikasyonlarını başarıyla tamamlamış olan altı bankamız ‘GEÇİT’ üzerinden hesap hizmeti sağlayıcıları olarak hizmet vermeye başlamıştır.

Aynı zamanda, ÖHVPS Çalışma Grubunun gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda ÖHVPS için teknik ve operasyonel gereksinimlerin belirlendiği ÖHVSP API İlke ve Kuralları (API Standardı) belgesi hazırlanarak kamuya açık bir şekilde Bankamız internet sayfasında yayınlanmıştır.

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Ödeme Hizmetleri Alanındaki Veri Paylaşım Servislerinin, 7/24/365 anlık para transferine olanak sağlayan Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, ödemeler alanında ülkemizin ulusal karekod standardı olan TR Karekod, IBAN numaraları yanında; telefon numarası, kimlik numarası veya e-posta adresi ile kolay ve hızlı bir şekilde FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemi ve orta ve uzun dönem amacı liranın en pratik, en pragmatik, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB’nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu ile birlikte dijitalleşme hedeflerimiz doğrultusunda ülke ekonomimize çok önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir."

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