Son dakika açıklama geldi... Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı nasıl yapılıyor? Kredi Sicil Affı şartları neler?

Bankaların kara listesinde bulunan vatandaşlar, kara listede bulunanlar kredi kartı alabilir mi, kara listeden nasıl çıkılır araştırıyordu. Kredi Sicil Affı Kanunu ile birlikte bankalarda adı kırmızı çizgi ile çizilmiş kara listede bulunan vatandaşlar, tekrar kredi çekebilecekler. Kredi Sicil Affı Kanunu'ndan yararlanmak isteyen kişiler yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde kişinin tüm kredi borçlarını yapılandırması gerekiyor. Kredi yapılandırması

Kredi Sicil Affı yasasının çıkmasını bekleyen binlerce kişi, kara listeden çıkmak için çözüm bekliyor. Borçlarını yapılandırmak için Kredi Sicil Affı çıktı mı araştıran vatandaşlar Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkacak öğrenmek istiyor.

KREDİ SİCİL AFFI SON DAKİKA AÇIKLAMASI

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bugün son dakika kredi sicil affı açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışmamız var. Tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Sicil affı çalışmamız yok" açıklamasında bulundu.