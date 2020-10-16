Son dakika açıklama geldi... Kredi Sicil Affı Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Kredi Sicil Affı nasıl yapılıyor? Kredi Sicil Affı şartları neler?

Bankaların kara listesinde bulunan vatandaşlar, kara listede bulunanlar kredi kartı alabilir mi, kara listeden nasıl çıkılır araştırıyordu. Kredi Sicil Affı Kanunu ile birlikte bankalarda adı kırmızı çizgi ile çizilmiş kara listede bulunan vatandaşlar, tekrar kredi çekebilecekler. Kredi Sicil Affı Kanunu'ndan yararlanmak isteyen kişiler yasa yürürlüğe girdikten sonraki 6 ay içinde kişinin tüm kredi borçlarını yapılandırması gerekiyor. Kredi yapılandırması
Kredi Sicil Affı yasasının çıkmasını bekleyen binlerce kişi, kara listeden çıkmak için çözüm bekliyor. Borçlarını yapılandırmak için Kredi Sicil Affı çıktı mı araştıran vatandaşlar Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkacak öğrenmek istiyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bugün son dakika kredi sicil affı açıklaması geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Vergi ve SGK borçlarının yapılandırılması ile ilgili bir çalışmamız var. Tamamlanınca Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunacağız. Sicil affı çalışmamız yok" açıklamasında bulundu.
Kredi Sicil Affı ne demek araştıranlara bu yasayla birlikte bankaların kara listesinde olan kişilerin tekrar kredi çekebileceğini belirtelim. Diğer bir ifade ile Kredi Sicil Affı Yasası bankadan kredi çekerek borçlarını ödeyemeyen kişilere son bir şans daha verilerek, aynı bankadan yapılandırma kredisi çekerek tüm borçlarını kapatmasıyla kara listeden çıkılması yöntemidir. Bu şekilde Kredi Sicil Affı Yasasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alacak ve bozuk sicillerini tekrar düzeltebilecek. Kişinin aynı bankadan çektiği yapılandırma kredisi ile tüm borçlarının kapatması ve son çektiği krediyi düzenli bir şekilde ödemesi beklenecek.
Koronavirüsten dolayı birçok vatandaş bankaya olan borçlarını ödeyemedi ve zor durumda kaldı. Salgından dolayı işleri iyi gitmeyen ve bankadan çektiği kredileri ödeyemeyen kişiler Kredi Sicil Affı Yasası ne zaman çıkar araştırıyor. Yasa ilk olarak 2020 yılının Mart ayında gündeme gelmiş, ardından da geçtiğimiz aylarda meclis gündeminde konuşulmuştu. Ancak Kredi Sicil Affı'nın ne zaman çıkacağına dair henüz net bir cevap gelmemişti. Bugün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklama yaptı ve kredi sicil affı olmayacağını, şu an böyle bir çalışmanın olmadığını açıkladı.
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