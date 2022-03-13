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SON DAKİKA | Açma kapama parası, hat iptali ve kaçak geçiş cezalarında yeni düzenleme! Cezalar yarıya düşürülecek

13.03.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası, cep telefonu hatlarının iptali ve otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor. AK Parti'nin hazırlığında olduğu düzenlemeyle birlikte, açma kapama parasının alınmaması ve cezaların yarısı oranında düşürülmesi planlanıyor. İşte Tüketicileri Koruma Yasası'ndaki düzenlemelerle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Açma kapama parası, hat iptali ve kaçak geçiş cezalarında yeni düzenleme! Cezalar yarıya düşürülecek

Son dakika: Abonelik iptali, hat açma kapama ve kaçak geçiş cezalarına yeni düzenleme geliyor. Tüketicileri Koruma Yasası geçen günlerde TBMM Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeler üç önemli konuda vatandaşı da rahatlatacak bazı çalışmaların yapıldığını ortaya koydu. AK Partililer bu düzenlemeleri komisyon üyeleri ile de paylaştı. Önünüzdeki haftalarda vatandaşı da yakından ilgilendiren üç konuda önemli düzenlemeler gündeme geliyor.

SON DAKİKA | CEZALAR YARI ORANINDA DÜŞECEK

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre; söz konusu düzenlemeler telefon, cep telefonu ve internetten açma kapama parası alınmaması, 3 yıl kullanılmayan cep telefonu hatlarının iptali, otoyol, köprülerden kaçak geçiş cezalarının yarısı oranında düşürülmesi olarak sıralanıyor.

ELEKTRİK, DOĞAL GAZ, SU, TELEFON FATURALARI...

Elektrik, doğal gaz, su, telefon, internet gibi hizmetlerde faturaların ödenmemesi halinde kesme işlemi uygulanıyor. Örneğin doğal gazda 36 lira, GSM operatörleri 30 -50 lira arasında değişen açma kapama bedeli alıyor. Elektrikte ise bu rakam 37 ila 189 lira arasında değişiyor. Bunlar özel sektörde ve belediyelerde olduğu için bir düzenleme söz konusu olmayacak.

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AÇMA KAPAMAYA ÖDEME YAPILMAYACKA

Açma kapama paraları konusunda ilgili bakanlıklar bir yönetmelik çalışması başlattı. Önümüzdeki günlerde yapılacak düzenleme ile internet, cep telefonları veya sabit telefonlarla ilgili düzenleme yapılacak. Eğer ekstra bir hizmet gerektiyormiyorsa, bu işlem için bir personel görevlendirilmiyorsa yani sadece dijital ortamda bu işlemle hizmet açılabiliyorsa açma kapama parası alınmayacak. Örneğin biri faturasını ödememiş. Ödedikten sonra dijital ortamda, bir tuşa basarak açma işlemini halledebiliyorsa para alınmayacak. Bu kriterlere telefon, cep telefonu ve internet uyuyor.

KAÇAK GEÇENLERE KESİLEN CEZA DÜŞECEK

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Mevcut sistemde 7 yıl kullanılmayan cep telefonlara hatları iptal ediliyor. Bu sürenin aşağı çekilmesine ilişkin de bir çalışma yapılıyor. Yeni sürenin 2 ya da 3 yıl olması planlanıyor. Böylece klonlama yani kaçakçılığın da önüne geçilecek. Paralı kullanılan otoyol, tünel, köprülerden kaçak geçenlere verilen ücretin 4 katı cezalar da gündeme geldi. Özellikli İstanbul'da bunun büyük sorunlara neden olduğu, bazı vatandaşların araçlarının bedelinden çok cezası bulunduğu aktarıldı. Toplantıda kaça geçiş cezasının 4 katından 2 katına indirilmesi önerildi.


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Anahtar Kelimeler:
internet Ceza
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