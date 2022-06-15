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Son dakika: AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

15.06.2022 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari ücrete zam ve EYT ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammıyla ilgili çalışmaların yapıldığını belirterek Numan Kurtulmuş EYT çalışması hakkında da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika: AK Parti'den asgari ücret ve EYT açıklaması: 'Çalışmalar yapılıyor'

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin Temmuz ayını işaret ederek milyonlarca çalışanı heyecanlandırmışlardı. Ardından AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete zam gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya, 'Çalışmalar yapılıyor' cevabını verdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş canlı yayında ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Döviz fiyatlarının oynaklığı bütün vatandaşlarımızı etkileyen kısmı hayat pahalılığıdır. Çarşıda pazarda aldığımız ürünlerin pahalı olmasıdır. Bir taraftan burada oynaklıkları ortadan kaldırıp düzeni sağlamak diğer taraftan da vatandaşlarımızın alım gücünün olumsuz etkilenmemesi için her türlü tedbiri almaktayız.

Yıl başında ortaya konmuş olan asgari ücrette olağanüstü artışın sağlanması, Hazine’nin almış olduğu vergilerden vazgeçerek doğrudan destek vermiş olması, enerji fiyatlarını yüzde 80 oranında sübvanse etmesi alım gücünü artıracak olan hususlardan birisidir.

ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK BİR DOKUNUŞ YAPILACAK

Bir tanesi de gelirin artırılmasıdır. Temmuz ayında emeklilerimizin, çalışanlarımızın gelirlerinin artırılması, asgari ücretle ilgili çalışmalar bakanlığımızın önündedir. Çalışmalar yapılıyor inşallah temmuz ayıyla birlikte sabit gelirlinin alım gücünü artıracak bir dokunuş yapılacaktır.

Vatandaşımızın enflasyonun altında ezilmemesini sağlayacak bir destek ortaya konulacaktır. Bakanlığımız bütün detaylarını çalışıyor. Geniş bir kitleyi ilgilendirecek ücretlerde iyileşme temmuz ayında yapılacak.

Vatandaşımızın şunu bilmesini isteriz eldeki imkanlar neyse maksimumunu kullanıp en geniş kitlenin alım gücünü artıracak tedbirleri hükümet almakta kararlı.

Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.

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EYT HAKKINDA

Orada da çalışma yapılıyor. Bu zamanlama meselesidir. Vatandaşın gündeminde olan, çarşıda pazarda insanların söylemiş olduğu herhangi bir konu yoktur ki hükümetin gündeminde olmasın. Çalışma Bakanlığı bu konuda çalışmalarını sürdürür öncelikler ortaya çıktığı zaman kamuoyu ile paylaşılır.

Dünya ekonomisinin en temel sıkıntılarından birisi muazzam bir dolarizasyon var. Gelişmekte olan ekonomileri etkileyen unsurlardan birisi piyasadaki dolar varlığıdır. Dünya ticaretinin yüzde 65’i dolar üzerinden yapılıyor. Doların hiç etkisinin olmadığı ülkelerde dahi ekonomiler rezerv para doların baskısı altındadır.

Dolar dediğiniz bir kağıt parçasıdır. İtibari olarak 100 dolar diyoruz herkes buna itibar ediyor ve bunun üzerinden dolayın değeri çıkıyor. Rezerv para üzerinden ticaretin yapıldığı için doların varlığı konusunda milli ekonomiler üzerinde etki oluşuyor.

Ülkelerin ticareti kendi milli para birimleri üzerinden yapması dolarizasyonu azaltacak önemli bir tekliftir. Pandemi sırasında ABD çok sayıda dolar bastı. Şimdi Fed sıkılaştırma politikaları vasıtasıyla piyasaya sürmüş olduğu doları çekmeye çalışıyor. Dünya piyasalarında var olan aşırı esnekliğin bizim gibi gelişmekte olan ülkeler üzerinde etki yapacağı aşikardır. Bizim dolarizasyon meselesinden kurtulmamız lazım. Tamamıyla kurtulmak mümkün değil bunu en aza indirmek lazım. TL kullanımını ve ileriki adımlarda da diğer ülkelerle yaptığımız ticari ilişkileri milli paramız üzerinden gerçekleştirmemiz lazım.

YENİ ENSTRÜMAN BEKLENİR Mİ?

Olabilir, bizim kendi para birimimiz üzerinden alışveriş yapmamız, uluslararası ticarette TL’nin değerini değerli para haline getirmemizin doğru olduğu kanaatindeyim. Paramızın belli bir seviyede olmasının şöyle bir avantajı var ihracatı artırmış oluyoruz. Eski dönemde TL çok değerliydi, 1 dolar neredeyse 1.20 seviyelerindeydi. Bizim ne varsa ürettiğimiz kalem dahi dışarıdan ithal eder hale gelmiştik. 2013’ten sonraki dönemlerde Türkiye bundan uzaklaştı. İmalata, ihracata dayalı ekonomiye yönelişi sevk etmiş oldu. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Türk ekonomisi bunu sağlayacaktır.

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TD ekonomistlerinden korkutan altın tahminiTD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Numan Kurtulmuş
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