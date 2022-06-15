FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti! Bu rapor çok konuşulacak: “5 ayda 5 bin liralık kayıp”

Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti! Bu rapor çok konuşulacak: “5 ayda 5 bin liralık kayıp”

15.06.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret ara zammı bekleyenler için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş bir son dakika açıklaması geldi. Erdoğan bir kez daha o tarihi işaret ederken, asgari ücrete ilişkin yeni bir rapor yayımlandı. DİSK-AR raporunda yılın ilk 5 ayında asgari ücretteki toplam alım gücü kaybının 5 bin 7 TL’yi bulduğu belirtildi. Peki, 2022 Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? İşte asgari ücrete ara zam haberinin detayları…

Yılda bir kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

iStock-1364905058

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalardan ipuçları aranıyor.

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecekSon dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında Temmuz zamlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan memur ve emeklinin Temmuz’da alacağı zamma ilişkin, “Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuzda enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız” derken asgari ücret beklentileri içinse bir kez daha o tarihi işaret etti. Erdoğan, asgari ücret ara zam beklentilerine yönelik, “Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki şubat-martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyecek” açıklamasında bulundu.

Son dakika: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Erdoğan'ın sözleri heyecan yarattı: 2 formül gündemde! 6 bin liraya yükselebilir...Son dakika: ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ? Erdoğan'ın sözleri heyecan yarattı: 2 formül gündemde! 6 bin liraya yükselebilir...

iStock-519833068

KAYIP 5 AYDA 5 BİNİ GEÇTİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre; asgari ücretlilerin gıda enflasyonu, Mayıs 2022’de yüzde 119-135 bandına oturdu. Rapora göre yılın ilk 5 ayında asgari ücretteki toplam alım gücü kaybı 5 bin 7 TL’yi buldu. Raporda TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı belirten DİSK-AR, “Enflasyon her ay tırmanırken işçiler, memurlar ve emekliler ise 6 ayda veya yılda bir zam alıyor. Böylece emek gelirleri enflasyonun altında kalıyor. Pahalılığın temel nedeni, ücretlerin geç artırılması ve resmi enflasyona endekslenmesidir. Nitekim bunun sonucunda asgari ücret ve diğer ücret gelirleri enflasyonun altında ezildi. 2021 Aralık ayında yüzde 50,5’lik artışla 4 bin 253 TL olarak belirlenen net asgari ücret, 2022 yılında enflasyon karşısında hızla eriyor. 2022’nin ilk 5 ayı için asgari ücretin toplam alım gücü kaybı 5 bin 7 TL’yi buldu. Öte yandan asgari ücret artırılmazsa ve 4 bin 253 TL olarak uygulanmaya devam edilirse asgari ücretlinin 2022 yılı için kaybı en az 20 bin 726 TL olacak” ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklamasıErdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması
TD ekonomistlerinden korkutan altın tahminiTD ekonomistlerinden korkutan altın tahmini
Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı! Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Sağlık Bakanı Koca: ‘Çok şey konuştuk ama…’

Benzin fiyatları için yeni karar...

Benzin fiyatları için yeni karar...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'kaset' açıklaması!

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

Son dakika: Maaşlarda yüzde 40'a varan artış! Temmuz ayında milyonların yüzü gülecek

İslam Memiş: 'Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek'

İslam Memiş: 'Altın 950, dolar 15 liraya gerileyecek'

Kur patladı, yüzde 20 zam yolda

Kur patladı, yüzde 20 zam yolda

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

Sabah ereksiyonu ile uyanıyorsanız... Faydası inanılmaz

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

İkizlerini emzirirken paylaştı! “Yorgunum ama...”

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Bakımlı ve sağlıklı ayaklar için en iyi ayak kremi çeşitleri

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

Sadece 15 yaşında! Milyon dolarlık koleksiyonunu gösterdi

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

İzleyen şaştı kaldı! Market olanlar karşısında açıklama yaptı

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.