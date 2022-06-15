Erdoğan asgari ücret zammı için o tarihi işaret etti! Bu rapor çok konuşulacak: “5 ayda 5 bin liralık kayıp”

Yılda bir kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Ancak memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağına çevrildi. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyon oranının ardından ilk altı aylık enflasyon oranı belirlenecek ve memur ve emeklilere yapılacak zam oranı açıklanacak. Haziran enflasyonunun açıklanması ile birlikte asgari ücrete temmuz zammının da kesinleşmesi bekleniyor. Peki Asgari ücrete zam gelecek mi 2022, ne zaman açıklanacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin son dakika haberinin detayları…

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 52 oranında artış sağlanmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluştu. Asgari ücrete ara zam yapılma ihtimali vatandaşların gündeminde yer almaya devam ederken ekonomi yönetimi ve siyasilerden peş peşe gelen açıklamalardan ipuçları aranıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında Temmuz zamlarına ilişkin flaş bir açıklamada bulundu. Erdoğan memur ve emeklinin Temmuz’da alacağı zamma ilişkin, “Ocak ayında çok önemli adımlar attık. Temmuzda enflasyon farklarıyla yine bir rahatlama sağlayacağız” derken asgari ücret beklentileri içinse bir kez daha o tarihi işaret etti. Erdoğan, asgari ücret ara zam beklentilerine yönelik, “Yıl başında çok daha kapsamlı ve rahatlatıcı adımlar planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki şubat-martla birlikte enflasyon da önemli ölçüde gerileyecek” açıklamasında bulundu.

KAYIP 5 AYDA 5 BİNİ GEÇTİ

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi’nin (DİSK-AR) raporuna göre; asgari ücretlilerin gıda enflasyonu, Mayıs 2022’de yüzde 119-135 bandına oturdu. Rapora göre yılın ilk 5 ayında asgari ücretteki toplam alım gücü kaybı 5 bin 7 TL’yi buldu. Raporda TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeği yansıtmadığı belirten DİSK-AR, “Enflasyon her ay tırmanırken işçiler, memurlar ve emekliler ise 6 ayda veya yılda bir zam alıyor. Böylece emek gelirleri enflasyonun altında kalıyor. Pahalılığın temel nedeni, ücretlerin geç artırılması ve resmi enflasyona endekslenmesidir. Nitekim bunun sonucunda asgari ücret ve diğer ücret gelirleri enflasyonun altında ezildi. 2021 Aralık ayında yüzde 50,5’lik artışla 4 bin 253 TL olarak belirlenen net asgari ücret, 2022 yılında enflasyon karşısında hızla eriyor. 2022’nin ilk 5 ayı için asgari ücretin toplam alım gücü kaybı 5 bin 7 TL’yi buldu. Öte yandan asgari ücret artırılmazsa ve 4 bin 253 TL olarak uygulanmaya devam edilirse asgari ücretlinin 2022 yılı için kaybı en az 20 bin 726 TL olacak” ifadelerine yer verdi.



