Son dakika: AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması: 'Teknik sorunlar var, nihai noktaya geliyoruz'

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) ve asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu gündemden düşmezken, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

EYT'DE YAŞ SINIRI

'En geniş kapsamda 4 milyon 900 bin kişiyi ilgelndiriyor. Vatandaşımızın çok geniş bir kitlesinin hzurla kabul edeceği bir düzenleme olacaktır. Teknik sorunlar var, nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.

OLASI BİR YAŞ SINIRI SEÇİMİ ETKİLER Mİ?

Biz asla popülist bir karar vermiyoruz. Doğru olan geniş bir kitlenin EYT beklentisinin karşılanmasıdır. Oy hesabı yapmayız. Asla seçime göre biz karar almayız, doğru olan karar neyse onu alırız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Eminim tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır.'



