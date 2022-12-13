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Son dakika: AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması: 'Teknik sorunlar var, nihai noktaya geliyoruz'

13.12.2022 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ve asgari ücretle ilgili son dakika açıklaması AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. 'EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?' sorusu gündemdeydi. Kurtulmuş, EYT düzenlemesinde çalışmaların bittiğini, teknik sorunların olduğunu, nihai noktaya gelindiğini bildirdi. Öte yandan asgari ücret zammıyla ilgili 'Eminim tatmin edici bir sonuç çıkacaktır' açıklamasını yaptı. İşte son dakika EYT ve asgari ücret haberi...

Son dakika: AK Parti'den dikkat çeken EYT ve asgari ücret açıklaması: 'Teknik sorunlar var, nihai noktaya geliyoruz'

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) ve asgari ücretle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 'EYT ne zaman çıkacak?' sorusu gündemden düşmezken, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Numan Kurtulmuş canlı yayında dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar:

Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması Bakan Bilgin'den son dakika EYT açıklaması

EYT'DE YAŞ SINIRI

'En geniş kapsamda 4 milyon 900 bin kişiyi ilgelndiriyor. Vatandaşımızın çok geniş bir kitlesinin hzurla kabul edeceği bir düzenleme olacaktır. Teknik sorunlar var, nihai noktaya geliyoruz. Yaş sınırıyla ilgili de bakanlığımız çalışıyor. Popülizm değil, doğru olanı yapmaya çalışıyoruz.

numan-kurtulmus

OLASI BİR YAŞ SINIRI SEÇİMİ ETKİLER Mİ?

Biz asla popülist bir karar vermiyoruz. Doğru olan geniş bir kitlenin EYT beklentisinin karşılanmasıdır. Oy hesabı yapmayız. Asla seçime göre biz karar almayız, doğru olan karar neyse onu alırız.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Eminim tatmin edici bir sonuç çıkacaktır. Devlet, işveren ve işçi diyalogla buraya kadar geldi. Asgari ücret artışı işverene sıkıntı yaratmayacaktır.'


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