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  4. Son dakika | AK Parti kritik teklifi Meclis'e sundu

Son dakika | AK Parti kritik teklifi Meclis'e sundu

12.04.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Son dakika | AK Parti kritik teklifi Meclis'e sundu

Son dakika haberi: AK Parti, ekonomik düzenlemeleri de içeren 20 maddelik torba yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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