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Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Asgari ücret ve emekli ikramiyesi için zam yapılacak mı?

21.03.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Asgari ücret için Haziran ayında ikinci bir zam yapılacağı iddiaları günlerdir konuşuluyordu. AK Parti MYK Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret artışı ve emekli ikramiyesi ile ilgili sorulara da yanıt verdi. Asgari ücret ve emekli ikramiyesi için zam yapılacak mı? İşte Ömer Çelik'in konuya ilişkin dikkat çeken açıklamaları!

Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı! Asgari ücret ve emekli ikramiyesi için zam yapılacak mı?

Asgari ücret için Haziran ayında ikinci bir zam yapılacağı iddiaları günlerdir en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. AK Parti'den de bugün bu konuya ilişkin önemli bir açıklama geldi. Bugün gerçekleştirilen AK Parti MYK Toplantısı'nın ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ömer Çelik, 'Asgari ücret ve emekli ikramiyesi için zam yapılacak mı?' sorusuna da yanıt verdi. İşte Çelik'in o açıklamaları!

"BU KONU BİZİM HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"

Çelik, emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili kendisine yöneltilen soruya cevap verdi.

Her zaman çalışanların ve emeklilerin şartlarının iyileştirilmesinin gündemde olduğunu dile getiren Çelik konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Tabii bu tip çalışmalar hangi takvimde gerçekleşir bunu bakanlık yapabilir. Bu konu bizim her zaman gündemimizdedir. Emeklilerimizin çalışanlarımızın konumu ve korunması her zaman gündemimizdir. Bahsettiğiniz şekilde bir düzenleme yapılacak noktasında değilim. Uygun bir durum oluştuğu zaman bununla ilgili açıklama yapılır ancak hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin mevcut durumlarını iyileştirmek için her zaman bir çalışma yapıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
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