SON DAKİKA | Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi! (Güncel motorin benzin fiyatları)

Son dakika haberine göre, akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni zam haberi geldi. Geçtiğimiz hafta petrol fiyatları yılın en düşük seviyesini görmüştü. Ancak fiyatlar yeniden yükselişe geçti. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Benzine zam 1 lira 7 kuruş zam geldi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları...

BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ

Benzin fiyatlarına bu geceden geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam geldi. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği yapılmadı.

PETROL FİYATLARINDA SON DURUM

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,70 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 azalarak 82,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 76,63 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel merkez bankalarının daha fazla faiz artırımına gitme olasılığının talep endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC), dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Fed'in dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (16 ARALIK 2022 CUMA)

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 18,49 TL

Motorin fiyatı: 21,11 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 21,26 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 18,70 TL

Motorin fiyatı: 21,34 TL

